Пенсионер насмерть забил женщину

В г. Якутске 67-летний мужчина осужден к 8 годам лишения свободы за совершение особо тяжкого преступления в отношении женщины

Прокуратура г. Якутска поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 67 — летнего жителя п. Жатай. Он осужден по ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

В суде установлено, что в мае 2022 года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения на рабочем месте, в ходе возникшей ссоры, нанес женщине руками и ногами множественные удары по различным частям тела.

В результате полученных тяжких телесных повреждений потерпевшая скончалась в учреждении здравоохранения.

По результатам рассмотрения уголовного дела суд с учётом мнения государственного обвинителя приговорил мужчину к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.