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Пенсионер из Якутска выиграл более миллиона в лотерею!

В конце июля стало известно, что пенсионер из Якутии выиграл в «Жилищную лотерею» денежную сумму в размере 1 млн 400 тысяч рублей по билету, приобретенному в почтовом отделении.

Как рассказывают сотрудники Якутского филиала Почты России, победитель лотереи — их постоянный клиент, и счастливые билеты пенсионер приобретал у них.

«До этого у него тоже были денежные выигрыши, но сумма была значительно меньше. Сегодня он у нас еще купил два билета», —  поделилась оператор отделения почтовой связи.

С июля 2014 года на территории Российской Федерации проводятся только государственные лотереи. Целевые отчисления от продажи лотерейных билетов – это вклад в развитие отечественного спорта. Национальный почтовый оператор является одним из крупнейших агентов АО «ТК «Центр» (Столото) по продаже лотерейных билетов. Сегодня приобрести билеты государственных лотерей в ассортименте можно в почтовых отделениях по всей стране.

Информационная справка

Якутский филиал Почты России включает в себя 431 отделение почтовой связи, объединяет около 2500 человек.

Почтовый маршрут охватывает всю территорию Якутии, из 34 муниципальных районов в 21 почтовое сообщение осуществляется только воздушным транспортом. От административных центров республики до поселений действуют 59 авиационных маршрутов протяженностью 30 928 км. В летний период почта перевозится водным транспортом по 32 маршрутам протяженностью 10 330 км.

Источник: Почта России.
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