Пенсионер из Якутии взял кредит, чтобы помочь бойцам в ДНР

«По зову сердца» — Андрей проехал 9 тыс км на своем авто, чтобы привезти запчасти для машин на фронт и поддержать бойцов в ДНР. По словам жителя Якутска, родные всячески отговаривали его ехать в ДНР. Они опасались за его жизнь, поскольку мужчина — пенсионер и имеет серьезные проблемы со здоровьем. Однако Андрея переживания близких не остановили, сообщает тгк Readovka.

Все сбережения, которые доброволец откладывал на день рождения, он потратил на нужды нашей армии. Дополнительно мужчина взял кредит на сумму 100 тыс руб. «Супруга накопила 50 тыс, мама 30 тыс, и я взял кредит 100 тыс на эту поездку. Сам-то я пенсионер, поэтому особо денег нет. Вообще ни о чем не жалею, я правильно сделал и правильно поступил. Для меня это норма», — отметил Андрей.

В разговоре с Readovka мужчина также рассказал, какие чувства и эмоции испытывает, находясь в опасной зоне: «У людей там нет ни воды, ни еды, ни света, ни связи — вообще ничего. Дети раненные, старики… Кошмар для мирного человека. Я даже не думал, что такое происходит».