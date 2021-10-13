Пенсионер из Якутии второй раз за год удостоен литературной награды

В начале года автобиографическая книга «История счастья» пенсионера из Якутии Анатолия ПЕРКИНА удостоилась медали имени Ивана Бунина за верность отечественной литературе. И вот новая награда — книга получила Звезду премии «Наследие».

Литературная премия «Наследие учреждена Российским союзом писателей совместно с Российским Императорским домом, вручается за вклад в развитие русской культуры и литературы.

«При написании мемуаров я стремился быть искренним. Приходилось обнажать душу, для того, чтобы заново прожить жизнь, пережить боль, взлёты и падения, славу и нищету. Наверное, так рождается настоящая литература.

Не ожидал, дважды в этом году быть удостоенным награды. Важно, когда труд писателя становится замеченным, особенно если написанию мемуаров я посвятил более 20 лет», — отметил Анатолий.

Президиум Российского союза писателей принял решение о награждении Анатолий Перкина звездой «Наследие» III степени за 2021 год.

Звезда «Наследие» учреждена в соответствии со Статьей 24 Федерального Закона РФ «Об общественных объединениях» (82-ФЗ) и имеет статус общественной награды, вручаемой за вклад в развитие русской культуры и литературы.

Звезда III степени вручается номинантам премии «Наследие», произведения которых были оценены Высоким жюри.

Вручение награды будет проводиться на торжественной церемонии премии «Наследие» в высочайшем присутствии Великой Княгини Марии Владимировны.