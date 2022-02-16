Пенсионер из Якутии получил третью литературную награду 😀👍👏

Пенсионер из города Алдана Анатолий Пёркин удостоен очередной награды за своё литературное творчество. Памятная медаль «Федор Достоевский 200 лет» пришла из Российский союза писателей.

Более 20 лет Пёркин пишет мемуары и они находят своего читателя. Автору пришлось пережить взлёты и падения. Жить в монастырях и на вокзалах. Он много ездил по стране, строил железную дорогу, баллотировался в депутаты, был редактором нескольких газет в Якутии. Всё это отражено в его творчестве.

Первое упоминание в СМИ о работах пенсионера относится к 2012 году. Тогда его книгу включили в список претендентов на соискание Национальной литературной премии «Большая книга» — главную литературную премию России.

В следующем, 2013 году, первая часть мемуаров «Счастье земное» была опубликована в известном российском журнале «Север» и имела много положительных отзывов читателей.

В прошлом году книга Пёркина «История счастья» вошла в лонг-лист Германского конкурса «Книга года», автор стал лауреатом международного литературного конкурса «Золотой Гомер», награжден медалью «Бунина», знаком «Наследие». И вот — очередная награда пенсионера из Алдана.