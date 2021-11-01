Пенсии в ноябре будут выплачены в установленные сроки

Пенсии и иные социальные выплаты в ноябре будут выплачены в соответствии с действующими графиками без изменений.

По информации «Почты России» отделения почтовой связи будут работать по ранее установленному режиму работы. 5 ноября – по режиму работы субботнего дня, и далее по обычному расписанию.

Кредитные организации произведут выплаты по графику, начиная с 8 ноября 2021 года.