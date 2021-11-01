01.11.2021
16:27
93

Общество

Пенсии в ноябре будут выплачены в установленные сроки

Пенсии и иные социальные выплаты в ноябре будут выплачены в соответствии с действующими графиками без изменений.

По информации «Почты России» отделения почтовой связи будут работать по ранее установленному режиму работы. 5 ноября – по режиму работы субботнего дня, и далее по обычному расписанию.

Кредитные организации произведут выплаты по графику, начиная с 8 ноября 2021 года.

Фото: SAKHALIFE
Источник: Мария Андросова, специалист-эксперт группы по взаимодействию со СМИ Отделения ПФР по Республике Саха (Якутия)
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх