01.11.2021
16:27
93
Общество
Пенсии в ноябре будут выплачены в установленные сроки
Пенсии и иные социальные выплаты в ноябре будут выплачены в соответствии с действующими графиками без изменений.
По информации «Почты России» отделения почтовой связи будут работать по ранее установленному режиму работы. 5 ноября – по режиму работы субботнего дня, и далее по обычному расписанию.
Кредитные организации произведут выплаты по графику, начиная с 8 ноября 2021 года.
Фото: SAKHALIFE
Источник: Мария Андросова, специалист-эксперт группы по взаимодействию со СМИ Отделения ПФР по Республике Саха (Якутия)
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