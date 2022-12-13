Пенсии 2023: что будет?

На 2023 год в РФ запланирована плановая индексация пенсий. В Минтруда заявляют, что повышение достигнет 4,8%. Но индексирование будет проходить в несколько последовательных этапов.

С 1 января планируется повысить страховые пенсии для неработающих пенсионеров. Напомним, что их назначают мужчинам по достижении 65 лет и женщинам в 60 лет. При индексации будет учитываться не только рост пенсионного коэффициента, но и увеличение самой фиксированной суммы пенсии. Дополнительно выполнят перерасчет доплат, размер их напрямую зависит от показателя прожиточного минимума в регионах страны.

С 1 февраля увеличат сумму единоразовых выплат, начисляемых льготникам. Параллельно вырастет размер пособия на погребение.

С 1 апреля будут пересчитаны суммы, выделяемые на соц- и гособеспечение. В этот этап индексации поднимут цены и для военных пенсионеров.

С 1 августа индексация затронет пенсии работающих пенсионеров. Величина роста будет зависеть от коэффициентов за 2022 год.

С 1 октября вырастут пенсии военных пенсионеров. Перерасчет проведут на основе прогнозов инфляции.

О каких суммах идет речь?

Исходя из расчета, что размер индексации в 2023 году будет 4,8%, к концу его средняя величина страховой пенсии достигнет 21862 руб.

Размер фиксированной выплаты, прилагаемой к страховой пенсии, тоже будет повышен. Он составит 7567 руб.

Для социальных пенсий предусмотрен рост на 3,5%. В перерасчете можно говорить о сумме 12562 руб.

Индексация пенсий в Москве

Московские пенсионеры получают региональные доплаты, которые напрямую связаны с повышенным прожиточным минимумом для столичного региона. Правда, речь идет о социальных пенсиях. На них могут претендовать люди, достигшие пенсионного возраста и проживающие в столице по официальной прописке более 10 лет. Согласно данным департамента соцзащиты, сегодня в Москве социальные пенсии получают около 3 млн. пенсионеров.

В прошлом году утвержденный правительством соцстандарт был равен 21193 руб. Его ждет индексация на 10%. Соответственно, размер пенсии составит 23 313 руб.