Пелядь выведут из квотируемых биоресурсов Якутии

В Росрыболовстве рассмотрены вопросы для повышения эффективности промысла, в том числе выведение озёрной пеляди Якутии из перечня квотируемых видов водных биоресурсов.

Руководитель Федерального агентства по рыболовству (Росрыболовство) Илья Шестаков провел заседание Совета по науке. Рассмотрены изменения перечня квотируемых видов водных биоресурсов в Азово-Черноморском, Волжско-Каспийском и Восточно-Сибирском бассейнах, корректировки лимитов вылова крабов на Дальнем Востоке, а также увеличение общего допустимого улова минтая в Беринговоморской и Чукотской зонах.

Совет рассмотрел предложения по изменению перечня видов водных биоресурсов, в отношение которых устанавливается ОДУ (квотируемые виды). Всего из перечня ОДУ планируется исключить 72 единицы запаса. Решения принимается по результатам экологического мониторинга и мониторинга промышленного вылова, критерием вывода из квотируемых объектов является, в том числе освоения величины ОДУ в течение последних трех лет менее 70% ежегодно.

Рассмотрена также инициатива Якутии, по выведению озёрной пеляди из перечня водных биоресурсов, в отношении которой устанавливается ОДУ (общий допустимый улов). Так, если промысловый запас используется неэффективно, недоосваивается в режиме закрепленной за рыбаком квоты, то его выводят в режим рекомендованного вылова, тем самым облегчается доступ к его добыче и расширяется круг потенциальных пользователей.

Выделенные объемы ОДУ пеляди ежегодно не осваиваются по озерам Республики Саха (Якутия). В последние 3 года освоение в рамках промышленного рыболовства колебалось от 46% до 50%. Установление для указанных видов рекомендованного объема вылова будет способствовать более рациональному рыболовству. В период 2021-2022 гг. по заказу Минэкологии Якутии, в рамках исполнения Государственной программы РС(Я) «Обеспечение экологической безопасности, рационального природопользования и развитие лесного хозяйства Республики Саха (Якутия) на 2020 — 2024 годы» проводятся научно-исследовательские работы по биологическое обоснованию по выводу озерной пеляди РС(Я) из перечня водных биоресурсов, в отношении которых устанавливается общий допустимый улов.

Руководитель Росрыболовства поддержал предложения, при этом дал ряд поручений, в том числе проанализировать предыдущие решения по изменению перечня квотируемых видов. «Когда мы выводим из ОДУ тот или иной объект промысла, наша основная задача – увеличение их добычи. При малом освоении и наличии ресурса надо дать больший доступ всем желающим. Особенно сегодня мы не можем себе позволить недоосвоение запасов», — отметил Илья Шестаков.