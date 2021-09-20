Педиатры обсудили особенности «детского» ковида

Подъем заболевания COVID-19 увеличился. Увеличивается и заболеваемость сезонными ОРВИ. Как число взрослых, заболевших новой коронавирусной инфекцией, стало больше, так же выросло и количество больных детей.

Об особенностях клиники, диагностики и лечения коронавирусной инфекции COVID-19 у детей представила материал по видеоконференцсвязи, состоявшейся 15 сентября, главный внештатный инфекционист по детству минздрава республики, заведующая клинико-экспертным отделом Детской инфекционной клинической больницы города Якутска Матрена Афанасьевна Тогуллаева.

Говоря на основании представленного в презентации анализа об особенностях заболевания, главный внештатный детский инфекционист подробно остановилась на особенностях клинической картины, формах заболевания, дифференциальной диагностики, осложнениях и медицинской реабилитации после перенесенного COVID-19.

— Заболеваемость среди детей растет, мы предполагаем и дальнейший подъем, учитывая и прошлый, осенне-зимний, сезон 2020 года, и то, что коронавирус относится ко всем известным респираторным («простудным») вирусам — говорит Матрена Афанасьевна. — У детей с COVID-19, по сравнению со взрослыми, симптомы либо отсутствуют, либо проявляются в большинстве своём в легкой форме, но не надо забывать, что ковид имеет отдаленные последствия. Из всех заболевших детей, примерно, 15% поступают на стационарное лечение, остальные 85% лечатся дома. Но есть и такие данные по анализу заболеваемости: в возрасте грудничков (дети в возрасте до года) на 1000 детей показатель составляет 42,9 (для сравнения – в возрасте от двух лет до четырнадцати этот показатель равен 13,2). Педиатрам стоит говорить об этом, а родителям стоит об этом помнить. Наши дети чаще болеют от семейных контактов, более уязвимы в данном случае дети до года. В настоящее время уровень привитости взрослого населения недостаточен для популяционной защиты от новой коронавирусной инфекции. Вакцинация является единственным доступным инструментом для сдерживания и купирования COVID-19. Нужно обратить внимание, что в аналитике по стационарному лечению, отмечен рост осложнений при COVID-19 в виде пневмоний.

Вывод один: необходимо и врачам, и населению повысить свою ответственность по защите от COVID-19 прав самой уязвимой категории населения — детей.