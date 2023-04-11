Педиатр Татьяна Ягнышева о питании детей

Скажите, доктор! Педиатр Татьяна Ягнышева о питании собственных детей: «Пытаюсь ввести клетчатку и ограничить углеводы».

Правильное питание — это один из основных способов надолго сохранить здоровье и высокое качество жизни. Большинство пищевых привычек человека формируются в детстве и остаются с ним на всю жизнь, поэтому очень важно, чтобы ребенок питался правильно с первых дней. У врача-педиатра- инфекциониста Детской инфекционной клинической больницы Татьяны Ягнышевой двое детей: семнадцати и четырех лет, и я прошу ее поделиться опытом организации их питания.

— Не сомневаюсь, что Вы, Татьяна Николаевна, знаете о правильном питании ребенка все. Удается ли организовать его в собственной семье?

— Здоровое питание ребенка на каждый день — это еда, которая содержит все необходимые питательные вещества. К сожалению, сегодня многие дети делают свой выбор в пользу фаст-фуда, а родители никак не ограничивают их. Да, это довольно вкусно и готовятся такие блюда быстро, а значит, ребенка можно быстро накормить, не тратя свое время на готовку еды. Но дело в том, что фастфуд крайне вреден для здоровья, он приводит к развитию ожирения, нарушает обменные процессы, поражает органы пищеварения, что совершенно не вписывается в представления о полезном питании. У нас в семье совершенно разные подходы к питанию ребят. Младший ходит в садик, его питание более или менее сбалансировано и мне остается в выходные, когда малыш дома, обогатить его рацион витаминами и укрепить иммунитет. Питание старшего скорее углеводное и посадить его на правильное питание просто нереально. В этом году я серьезно занялась вопросом питания своей семьи, задумалась о собственном здоровье и пытаюсь внедрить в питание семьи рационы правильного питания. В питании детей я стараюсь ограничить углеводы: сладости, фаст-фуд, хотя нет-нет, да кто-то из них попросит. Я люблю готовить. Никак не могу приучить детей к рыбе, едят они ее очень плохо, и я даю им обоим Омегу-3, чтобы они как-то получали необходимые микроэлементы. А еще мы с подругой нашли хороший метод приучить детей к рыбе – хорошо промытый чир прямо в чешуе, без соли и специй запекаем в духовке. В таком виде дети его еще едят. Так же готовлю и курицу. Стараюсь давать яйца и ягоды. Наши ягоды – просто колоссально богаты микроэлементами и витамином С. Я делаю мороженую бруснику или малину с медом. Я сама очень люблю морс, но стала готовить его так: перетираю ягоды, добавляю сахар, заливаю теплой водой и даю детям каждый день. Не варю. Делаю акцент на водный режим, чтобы про воду не забывали пить. Стараюсь не давать натуральные соки, особенно младшему. Из фруктов все с удовольствием едим яблоки, груши, бананы, из овощей дети с удовольствием едят огурцы с травками. Мясо дети получают в виде котлет, тефтелей. Сосиски, колбасу из рациона исключаем. Старшему пытаюсь вводить в рацион клетчатку, заметила что, когда правильно питается, подростковая угревая сыпь на лице у него пропадает. Его чистое лицо – для меня хороший показатель, такой же, как то, как младший ходит в садик. Кстати, эту зиму и весну оба перенесли хорошо. Тоже показатель. Каши в рационе и взрослого человека должны быть. Я готовлю овсяную, пшенную каши, рис и гречку в гарнирах использую, от манки отказалась совсем, уменьшила количество потребляемой картошки, перешла на твердые сорта макаронных изделий.

— Итак, подведем итоги Ваших наблюдений и экспериментов. Каким должно быть питание детей?

— Питание ребенка должно быть сбалансированным, Каждый день на столе должны быть продукты, которые полностью закрывают потребность организма ребенка в питательных веществах. Пищу лучше варить или запекать в духовке, готовить на пару, от жареной, копченой, маринованной, консервированной пищи, а также от фаст-фуда лучше отказаться. Если у ребенка имеется непереносимость тех или иных продуктов, то меню нужно соответствующим образом скорректировать.

— С какого возраста надо приучать ребенка питаться правильно?

— С малых лет, это поможет сформировать пищевые привычки. Дети, которым мало давали фруктов и овощей на первом году жизни, первые шесть лет отказываются их есть. То же происходит и с другими продуктами питания: рыбой, мясом, творогом, кефиром. Доказано, что восприятие ребенком новых продуктов сильно зависит от того, присутствовали ли они в рационе матери во время беременности и периода лактации, поэтому в этот период женщине нужно крайне внимательно относиться к своему питанию. Оно должно быть гипоаллергенным, сбалансированным и рациональным.

В чем нуждается детский организм и почему?

Белок организму детей и подростков нужен больше всего. Он является строительным материалом для растущего организма, а также возмещает потери энергии. Чем младше ребенок, тем больше ему нужно белка. Самым ценным и полезным белковым продуктом для малышей является материнское молоко. Также в детском рационе должны быть растительные белки, которые содержатся в бобовых и зерновых. Многие бобовые культуры по содержанию белка можно сравнить с такими продуктами, как мясо, яйца, творог, рыба.

Аминокислоты для детского организма незаменимы, они не вырабатываются организмом и должны поступать в него вместе с пищей.

Жиры — более концентрированные источники энергии, чем углеводы. Кроме этого, в состав жиров входят важные для детского организма витамины А и Е, а также фосфолипиды и полиненасыщенные жирные кислоты. Для детей лучшим источником жиров являются молоко, масло, яйца. Но злоупотребление жирами крайне не рекомендуется, так как это приводит к нарушению метаболизма, расстройству пищеварения, снижению аппетита, развитию ожирения. Также избыток жиров приводит к нарушению усвоения белков.

Углеводы детям младшего возраста нужны меньше, чем жиры и белки. Избыток углеводов (особенно сахара) ухудшает развитие и рост детей, снижает иммунитет, повышает вероятность развития кариеса, а это является очагом инфекции в растущем организме. Полезными источниками углеводов являются фрукты, овощи, свежие соки, ягоды.

Витамины. Детский организм, особенно в весенний период, крайне нуждается в витаминах (больше всего в — А, С и D). При нехватке витамина D развивается рахит, гиповитаминоз, недостаток витамина А приводит к нарушению работы эндокринной системы, снижение витамина С ослабляет иммунитет. Из минералов для детского организма наибольшее значение имеют кальций, железо и йод.

— Спасибо, Татьяна Николаевна, что не отказались поделиться своим опытом!