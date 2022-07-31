Педагогический отряд «Штурманы детства» лагеря «Каландаришвили» отметил 10-летие

26 июля в детском загородном лагере имени Каландаришвили в Якутске прошел торжественный вечер, посвященный 10-летию педагогического отряда «Штурманы детства». В мероприятии приняла участие первый заместитель Председателя Якутской городской Думы Евдокия Евсикова.

В лагере «Каландаришвили» рассказали, что начало созданию педагогического отряда «Штурманы детства» 10 лет назад положили 23 школьника.

«Несмотря на свой юный возраст, они не побоялись войти в „вожатское русло“ и повести за собой детей. Мы благодарны им за их храбрые и добрые сердца, которые дали нам возможность быть здесь и нести это гордое звание — вожатый», — сказали на торжественном мероприятии вожатые педотряда.

Они отметили, что за 10 лет в лагере провели время более 3,5 тысяч детей, а также рассказали о большом количестве ребят, которые, однажды побывав вожатыми в педотряде, впоследствии решили связать свою жизнь с педагогикой.

Идейный вдохновитель, основатель, который на протяжении всех этих лет реализует проект «Педагогический отряд „Штурманы детства“» и начальник лагеря «Каландаришвили» Ия Васильева в своей речи поблагодарила присутствующих.

«Для нас это значимый и важный день. 10 лет назад мы получили в управление наш детский лагерь „Каландаришвили“. Сегодня мы рады видеть гостей, без которых бы не состоялся лагерь, которые всегда поддерживали и заботились о нас. Я благодарю вас всех, дорогие наши гости. Каждый из вас внес свою лепту, отдал нам частичку своего сердца», — сказала Ия Васильева.

Первый заместитель Председателя Якутской городской Думы Евдокия Евсикова рассказала об истории лагеря и отметила, что в нем всегда работали замечательные педагоги и люди.

«В 70-80-е годы это был лагерь „Востоктехмонтажа“, потом он стал лагерем Управления образования, а уже сейчас является структурным подразделением СОШ №31. У лагеря имени Каландаришвили действительно очень интересная история. А еще здесь всегда работали замечательные педагоги и люди. Дорогие ребята, вам очень повезло! В этом лагере у вас есть прекрасная возможность найти друзей, попробовать свои силы, проявить себя и открыть свои таланты. Многие из вас, став когда-то помощниками воспитателя, а затем воспитателями, решили связать свою жизнь с педагогикой. И это здорово», — отметила Евдокия Евсикова.

Торжественный вечер прошел в теплой дружественной атмосфере и сопровождался яркой концертной программой. В завершение мероприятия Евдокия Евсикова наградила сотрудников и вожатых лагеря благодарственными письмами, почетными грамотами Якутской городской Думы и памятными подарками.