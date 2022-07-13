Педагогический марафон Территория роста

В рамках XVIII педагогической ярмарки «Открытое образование – пространство возможностей-2022» институт развития образования и повышения квалификации им. С.Н. Донского-II провел республиканский марафон педагогических практик «ТЕРРИТОРИЯ РОСТА». Цель — поиск и выявление новых идей в содержании и организационных формах методической работы руководящих и педагогических работников образовательных организаций, осуществляющих свою деятельность в Центрах образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в рамках реализации национального проекта «Образование».

На марафоне педагоги представили презентации инновационного опыта, а также лучших образовательных практик в рамках функционирования Центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста». По результатам марафона «ТЕРРИТОРИЯ РОСТА» I место присвоено команде педагогов Верхневилюйской СОШ № 4 им. Д.С. Спиридонова с проектом «Арт-студия «Клевер» как новое образовательное пространство для формирования предпринимательских компетенций учащихся. Примечательно, что проект направлен не только на формирование предпринимательских компетенций, но и на развитие креативного мышления, функциональной грамотности, что, несомненно, имеет большие перспективы в рамках внедрения ФГОС-2021.

II место заслуженно заняла команда Антоновской СОМ им. Н.Н. Чусовского (Нюрбинский район) с мастер-классом «Калейдоскоп идей». В «Точке роста Антоновской школы работает 11 педагогов, реализующие программы по информатике, робототехнике, моделированию, технологии, дизайну, ОБЖ, патриотизму… Систематически ученики школы результативно участвуют в чемпионате WorldSkills по различным компетенциям. На базе школы проводятся стимулирующие педагогов и их творческую деятельность «Ярмарка ВУД-ов», КТД «Оҕо сатыбыла – өй сана төрдө».

III место заняла Никифорова Саргылана Егоровна, учитель физики и информатики Магарасской СОШ им. Л.Н. Харитонова (Горный район), представившая свой опыт «Развитие технических способностей учащихся посредством образовательной робототехники». Педагог представила опыт эффективной интеграции двух предметов, показала наглядные примеры работ самих учащихся. Несомненно, работа Саргыланы Егоровны будет интересна для учителей республики, которые реализуют программы физики, информатики, робототехники.

Республиканский марафон педагогических практик «ТЕРРИТОРИЯ РОСТА» — один их механизмов методического сопровождения создания и функционирования Центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в реализации национального проекта «Образование».

Как региональный оператор, Институт планирует данную площадку проводить систематически и привлекать к сотрудничеству педагогов образовательных организаций, дополнительного образования, специалистов научных институтов, различных организаций, чья деятельность каким-либо образом связана с вопросами образования и воспитания. Самое главное — общение, обмен опытом, формирование сообщества и приобщение все большего количества педагогов к творчеству и самореализации.