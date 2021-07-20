Педагогическая общественность Якутии понесла тяжелую утрату

Министерство образования и науки РС (Я), Институт развития образования и повышения квалификации имени Н.С. Донского — II, вся педагогическая общественность Республики Саха (Якутия) понесли тяжелую утрату. На 74 году жизни после тяжелой болезни 16 июля 2021 года ушла из жизни Вера Семёновна Бессонова, заслуженный учитель школ Якутской АССР, обладатель серебряного знака Президента РС (Я) «За преданность профессии», знаков «Методист Якутии», «Учитель учителей РС (Я)», внештатный лектор ИРОиПК, автор программы спецкурса «Экономическая и социальная география мира». Среди людей, сыгравших большую роль в деле развития школьного образования, в воспитании интеллекта, высокой морали, которую принято именовать интеллигентностью, имя Веры Семёновны будет вписано золотыми буквами в истории образования республики.

Начав свою трудовую биографию учителя в Намском, Мегино-Кангаласском районах, продолжила педагогическую деятельность на родной амгинской земле до выхода на пенсию: учитель географии, заместитель директора Амгинской СОШ №1, заместитель начальника Управления образования, член методического совета РМК, наставник молодых педагогов.

Вся методическая система работы Веры Семёновны строилась на мощном фундаменте психолого-педагогической науки, с опорой на её достижения. Инновационный опыт её работы не раз освещался в российском журнале «География в школе», республиканском «Народное образование Якутии», в средствах массовой и профильной информаций. Убеждённый последователь учителя-новатора В.Ф.Шаталова, одна из первых пропагандистов новой методики обучения в республике, активно следовала его идеям. Её педагогическая деятельность как учителя географии представляла собой своеобразную авторскую методику, в которой синтезированы много идей и проектов под названием «Каждому ученику — хорошее образование».

«Главное в работе учителя — это школьный урок, мы должны нести знания ученикам, хорошо учить детей и правильно их воспитывать. Только творческий учитель может воспитать творческого ученика. Нужно быть требовательным и справедливым»- педагогическое кредо Веры Семёновны, которому она была верна всю свою жизнь. Богато оснащенный техническими средствами обучения, наглядными пособиями, опорными сигналами Шаталова учебный кабинет Веры Семёновны был лучшим в школе, республике, своеобразной творческой лабораторией, где ученики получали фундаментальные знания в области экономической географии. Дело учителя продолжают ее ученики: профессию географа выбрали многие лучшие учащиеся Веры Семёновны, посвятив себя школе.

Имя Веры Семёновны для нескольких поколений коллег, учащихся стало символом высокого служения избранному делу, верности призванию. Она прожила свою жизнь ярко, творчески, с полной самоотдачей для людей и семьи, как заботливая мать, вырастившая одна четверых детей. И за чертой, отделяющей жизнь земную – человеческая память, оценка людей, потомков.

Министерство образования и науки РС (Я), коллектив ИРО и ПК разделяют горечь утраты и выражают искреннее соболезнование детям, внуку, родным и близким Веры Семёновны. Память о ней как о талантливом педагоге, глубоко преданном своему делу, навсегда останется и сохранится в наших сердцах.