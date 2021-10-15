Педагогическая общественность Якутии понесла тяжелую утрату

Педагогическая общественность Республики Саха (Якутия) понесла тяжелую невосполнимую утрату. 13 октября 2020 года на 72-м году жизни оборвалась жизнь Ирины Степановны БАРАБАНОВОЙ, методиста-исследователя, инспектора, компетентного специалиста в области образования, кандидата педагогических наук, «Почетного гражданина Амгинского улуса», «Отличник народного просвещения РФ», «Заслуженный работник образования РС(Я)», обладатель знаков «Учитель учительских признаний», «Учитель учителей», «Методист Якутии».

С 1993 года до сегодняшних дней в Амгинском улусном управлении образования Ирина Степановна занимала должности методиста, заведующего отделом инноваций, начальника отдела инспектирования и контроля, главного специалиста отдела общего образования и мониторинга. Ирина Степановна — председатель Ассоциации общественных экспертов, ответственное лицо МКУ «Амгинское РУО» по взаимодействию с Департаментом по контролю и надзору качеством образования Министерства образования и науки РС(Я).

Ириной Степановной Барабановой внесен весомый вклад в развитие системы образования республики и Амгинского улуса. 23 года из 47 лет общего стажа на ниве образования Ирина Степановна посвятила обучению подрастающего поколения великому русскому языку в Амгинской средней общеобразовательной школе №1 имени В.Г. Короленко. Взаимосвязанное изучение русской, якутской и зарубежной литератур, литературное краеведение были основными направлениями ее педагогической деятельности как учителя-предметника. Ею обобщен, систематизирован обширный теоретический материал и практический опыт по изучению жизни и творчества В.Г.Короленко, создана авторская программа. По теме «Изучение произведений В.Г. Короленко в 5-11 классах якутской школы» ею защищена научная диссертация на Диссертационном совете Института национальных проблем образования Российской Федерации и Госкомсевера Министерства образования Российской Федерации, и в июне 2000 года ей присвоено звание «Кандидат педагогических наук».

Ириной Степановной разработаны проекты «Модель муниципальной системы оценки качества образования», «Мониторинг функционирования и развития системы образования Амгинского улуса», «Мониторинг педагогической деятельности учителей в межаттестационный период на уровне «Учитель — ученик».

Ирина Степановна — эксперт не только республиканского, но и федерального уровня. В 2014 году принимала участие в проведении экспертизы учебников для формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования.

Барабанова И.С.- автор около 60 научно-методических публикаций, книг,

пособий, рецензент авторских программ и пособий педагогов, дипломных работ,

диссертационных исследований в области гуманитарного образования, член Большого жюри республиканских конкурсов профессионального мастерства «Учитель года РС (Я), «Воспитатель года РС(Я), консультант подведомственных организаций Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) по насущным проблемам воспитания и образования.

Большая и дружная семьи Барабановых была окружена нежной заботой и вниманием любимой мамы, бабушки Ирины Степановны. Несмотря на свою занятость, она умела сплотить вокруг себя родных, друзей, коллег, отдавая тепло своей души и сердца. В её уютном доме в Амге всегда было тепло и радостно.

Педагогический коллектив АОУ РС (Я) ДПО «Институт развития образования и повышения квалификации имени С.Н.Донского-II» выражает глубокие соболезнования детям, внукам, родным, коллегам, землякам.

Светлый образ Ирины Степановны навсегда останется в памяти тех, кто её знал.