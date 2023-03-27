Педагоги Якутии «клюнули» на уловки мошенников

В Якутске работники в сфере образования продолжают становиться легкой добычей для мошенников

В выходные в отдел полиции г. Якутска обратилась 50-летняя воспитатель. Заявительница рассказала, что хотела приобрести каркасный бассейн и нашла интернет-магазин. «Продавец» направил ссылку для оформления заказа. Перейдя по ней, женщина ввела данные банковской карты и оплатила 17 тысяч рублей. Однако, «продавец» сообщил, что оплата не прошла и попросил повторить операцию, а когда потерпевшая попросила вернуть свои денежные средства, лжепродавец перестал выходить на связь.

А 61-летняя библиотекарь в течение нескольких дней перевела более 1 миллиона 400 тысяч рублей телефонным мошенникам, представившимся сотрудниками банка и госучреждений, при этом звонки совершались через мессенджер «WhatsApp». По указанию звонивших испуганная женщина взяла несколько кредитов, думая, что мошенники оформили на её имя кредит.

На этом аферисты не успокоились и позвонили от имени «Фонда социального страхования». Они сообщили, что вскоре будет создана комиссия по работе с людьми пострадавшими от мошенников, и убедили женщину, что ей положена компенсация в размере 2 миллионов рублей. Поверив на слово, потерпевшая взяла в долг у знакомых более 300 тысяч рублей и перечислила «комиссию» за несуществующую компенсацию. После чего поняла, что её обманули и обратилась в полицию.

Уважаемые учителя, воспитатели, педагоги! Сотрудники банка, либо другие государственные структуры никогда не звонят горожанам в мессенджеры. Это делают только МОШЕННИКИ!