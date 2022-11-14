Педагоги учились противодействовать терроризму и экстремизму

С 31 октября по 04 ноября 2022 года на базе АОУ РС(Я) ДПО «Институт развития образования повышения квалификации им. С.Н.Донского – II» прошли курсы повышения квалификации по теме «Противодействие идеологии экстремизма и терроризма в условиях образовательной организации и их профилактика». Надо отметить, курсы были практикоориентированные, так что мы с первого дня включились в «тему», и темп был сохранен до окончания курсов, тем более, что они были не дистанционные, а очные. Хочется отметить всесторонний охват рассматриваемой проблемы, сочетание различных видов образовательных технологий, применяемых для преподнесения материала, наличие обратной связи с преподавателями и организаторами курсов, позволяющие оперативно решать возникающие вопросы.

Целью реализации программы курсов явилось обучение работников образования требованиям противодействий терроризму и экстремизму, формирование у слушателей представлений и основных принципов, направлений противодействия и профилактики экстремистской деятельности и террористических угроз. Одним из самых главных в обучении явилось формирование у слушателей профессиональной компетенции по выявлению признаков экстремистских проявлений среди обучающихся и работников системы образования и реализации мер профилактики экстремизма в образовательной организации.

На курсах были рассмотрены вопросы реализации ФЗ от 25.07.2002 N 114-ФЗ (ред. от 08.12.2020) «О противодействии экстремистской деятельности», «Стратегия противодействия экстремизму в РФ до 2025 года» (утв. Президентом РФ 28.11.2014 N Пр-2753) (ред. от 29.05.2020), ФЗ от 06.03.2006 N 35-ФЗ (ред. от 08.12.2020) «О противодействии терроризму» и ряд нормативных актов в области по противодействию распространению идеологии терроризма и экстремизма в молодежной среде в РФ. Под чутким руководством Сидоровой Елизаветы Гаврильевны, руководителя курсов, старшего преподавателя кафедры оценки качества образования ИРО и ПК, мы четко и быстро разобрались в законодательстве по данному вопросу. Отрадно, что нам были представлены методические рекомендации по разработке локальных нормативных актов образовательной организации, алгоритм действия руководителя образовательной организации по реализации данных федеральных законов. Своевременно вносимые коррективы в круг рассматриваемых вопросов в зависимости от интересов и потребностей слушателей говорил о заинтересованности руководителя курсов в качестве преподносимого материала, желании передать как можно больше знаний.

Один из «плюсов» курсов – это практические занятия: особенно интересным было проведение так называемого «вооруженного нападения на школу», которая прошла на базе СОШ №27 г. Якутска. Заранее руководством школы был проведен инструктаж для работников по предстоящим действиям персонала образовательной организации при террористических угрозах (при угрозе взрыва и т.д). «Вооруженное нападение» было инсценировано с помощью силовых структур республики: мы, слушатели курсов, были сторонними наблюдателями. После «вооруженного нападения» был «разбор полетов» с выявленными ошибками. Проведенный анализ действия работников дал много полезного, познавательного. Именно такие учения позволяют на практике повышать компетенции по антитеррористической деятельности. Нас также ознакомили с алгоритмами действий персонала и обучающихся при совершении (угрозе совершения) преступления в формах вооружённого нападения, размещения взрывного устройства, захвата заложников, а также информационного взаимодействия образовательных организаций c территориальными органами МВД России, Рocгваpдиии, ФСБ России.

На курсах выступали специалисты, имеющие практический опыт работы с террористическими угрозами. Очень интересно и разносторонне обучал Золотарёв Геннадий Петрович, полковник ФСБ России в отставке, человек, на деле знающий профилактику экстремистской деятельности и террористических угроз. Еще одним положительным моментом явилось то, что на последнем занятии для слушателей был организован Круглый стол с внушительным участием правоохранительных и силовых структур республики, это — представители органов МВД России, Росгвардии, Центра по борьбе с экстремизмом МВД России по РС(Я), где принимал участие руководитель аппарата Антитеррористичекой комиссии РС(Я) А. Дмитриев. Каждый представитель выступал очень понятно, ёмко. Было задано много вопросов: от проблем финансирования до деятельности ЧОП-овцев в образовательных организациях. По окончании курсов я провела семинар для педагогов своей школы. Учителя были очень заинтересованы и поняли важность и своевременность таких познаний.

Спасибо за мощную поддержку в вопросах профилактики по противодействию терроризму и экстремизму руководителю курсов Сидоровой Елизавете Гаврильевне и полковнику ФСБ РФ Золотареву Геннадию Петровичу. Выражаем благодарность руководителям силовых структур, которые не оставили без внимания обучающие курсы для руководителей, педагогов образовательных организаций республики.