Педагоги обсудили актуальные вопросы речевого развития дошкольников

В Международный год языков коренных народов и Год консолидации в Республике Саха (Якутия) в рамках Республиканского форума «Дошкольное образование: инвестиции в будущее» 12-13 марта педагоги обсудили актуальные проблемы речевого развития детей дошкольного возраста.

Возраст ребенка «от рождения до школы» считается уникальным периодом в речевом развитии детей. В маленьком человеке самой природой заложена не разгаданная до сих пор удивительная способность к освоению не только родного языка, но и второго, еще и возможность приобщения к третьему языку!

Мы живем в быстро меняющемся мире. Характерной особенностью речевого развития современных детей является их стремление к освоению языков, с которыми они непосредственно «встречаются» в реальном и виртуальном мире.

Между тем, в нашей республике в последние годы вопрос языкового развития наших детей стал особенно острым, так как наряду с ростом потребности в детских садах и классах с родным языком воспитания и обучения появился запрос в параллельном изучении русского и английского языков в дошкольном возрасте. Одновременно фиксируется рост количества детей с логопедической проблемой до 38% от их общего количества дошкольников.

Как и следовало ожидать, самыми активными участниками секции «Языки и актуальные проблемы дошкольного образования» стали педагоги дошкольных организаций г. Якутска, работающие в «эпицентре» языкового вопроса. Спектр тем, выдвинутых ими весьма разнообразен: создание этнокультурной предметной среды по педагогике олонхо (А.И. Жерготова, ДОУ № 82 «Мичээр»), развитие русского родного языка посредством ознакомления с русской культурой и бытом (О.С. Наумова, ДОУ № 16 «Золотинка»), обучение родному якутскому языку в условиях городской среды (Н.В. Попова, ДОУ № 89 «Парус»), методы и приемы обучения разговорному якутскому языку в детских садах с русским языком воспитания», полилингвальное образование с изучением якутского, русского и английского языков (А.К. Корякина, М.А. Быканова, ДОУ №10 «Туллукчаан»), использование ИКТ в развитии языковой компетенции (Е.В. Олесова, ДОУ №70 «Кэрэчээн») и другие.

Большой интерес вызвали выступления М.Р.Федоровой (ДОУ № 2 «Олененок»), В.П.Васильевой (УО НР), В. М. Петровой (ДОУ № 85) об опыте работы методобъединений педагогов, С. М. Захаровой (ДОУ № 51 “Кэскил”) о работе ассоциации национальных ДОУ и групп г. Якутска. Проблема преемственности была освещена в выступлениях учителей начальных классов (Л. Г. Дедюкина, МОБУ «Саха гимназия», А. Р. Шарафутдинова, Нижне-Бестяхская СОШ, Л. В. Моисеева, Хатасская СОШ, Е. И. Степанова, А. А. Прудецкая, Соттинская СОШ). Об особенностях оказания логопедической помощи якутоязычным детям поделилась Е. П. Басыгысова (ДОУ № 26 «Кустук»). Ю. В. Андросовой, научным сотрудником ФГБНУ «Институт национальных школ Республики Саха (Якутия)», поднят вопрос о психологическом просвещении родителей в условиях билингвальной среды.

По итогам работы форума педагоги совместно с преподавателями Якутского педагогического колледжа, Пединститута, сотрудниками Института национальных школ Республики Саха (Якутия) выработалиследующие предложения:

— увеличить количество национальных детских садов;

— разработать модели языкового образования детей с учетом современной социолингвистической ситуации, в том числе для коренных малочисленных народов Севера;

— ввести мониторинг речевого развития детей и оформлять портфолио для каждого выпускника детского сада;

— создать программы по русскому, якутскому языкам, родным языкам коренных народов Севера, по их логопедическому сопровождению;

— расширить выпуск книг для семейного чтения на якутском языке;

— совершенствовать программы повышения квалификации в части методики обучения языкам детей дошкольного возраста (психолого-педагогические, психолингвистические и лингводидактические основы), в том числе и иностранного языка;

— составить единый русско-якутский терминологический словарь для педагогов образовательных учреждений Республики Саха (Якутия);

— организовать психолого-педагогическое просвещение родителей в области языкового развития детей в условиях двуязычия и многоязычия;

— инициировать передачу ФГБНУ «Институт национальных школ Республики Саха (Якутия)» в республиканскую собственность и другие.

В постерной выставке «Дошкольное образование: инвестиции в будущее» успешно представило свой опыт методическое объединение преподавателей разговорного якутского языка г. Якутска, созданного известным методистом Ф.Н.Кириллиной. Примечательно то, что у них этот год – юбилейный! Обучение разговорному якутскому языку в г. Якутске началось в 1989 году в 7 детских садах с охватом 240 русскоязычных детей, а сегодня в 38 садах язык саха как второй язык изучают 5520 дошкольников. В настоящее время методическим объединением творчески руководят Марфа Револьевна Федорова (ДОУ № 2 «Олененок»), Надежда Николаевна Руфова (ДОУ №16).

Ежегодно по инициативе дружных и увлеченных своим делом педагогов организовываются фестиваль якутского фольклора «Туой, хомус! Дуорай, тойук!», конкурс презентаций на родном языке, семинары, консультации, обобщение передового опыта, открытые занятия, мастер-классы по совершенствованию профессионального мастерства, популяризируются якутские настольные игры, действует «Школа молодого специалиста» под руководством Е.М. Ивановой (ДОУ №29 «Золотая рыбка»).

И вот результат – по итогам участия в выставке между педагогом ДОУ №5 г. Якутска С.Л. Колесовой и президентом ЗАО «Элти-Кудиц» из г. Москвы С.А. Авериным заключен устный договор о сотрудничестве по производству игры “Люби и знай родной край” для ознакомления детей с достопримечательностями Республики Саха (Якутия) и расширению знаний о родном крае.

Диалог практиков, ученых и инвесторов состоялся. Надеемся, что мы все объединим свои усилия в реализации рекомендаций форума по развитию системы языкового образования наших детей!

Модераторы секции «Языки и актуальные проблемы образования»

С.С. Семенова, директор ФГБНУ «Институт национальных школ РС (Я),

Н.П. Мурукучаева, директор ГБПОУ «ЯПК»,

Л.В. Попова, заместитель заведующего кафедрой дошкольного образования Пединститута СВФУ имени М.К. Аммосова