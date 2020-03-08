Педагоги Нижнекуранахской школы искусств подтвердили свое мастерство

На базе Нерюнгринской школы искусств прошла III-я Межрегиональная научно-методическая творческая школа педагогов «Методика, педагогика, исполнительство», учредителем которой является Муниципальное учреждение культуры и искусства Нерюнгринского района.

В творческой школе приняли участие свыше 70 преподавателей из всех детских музыкальных и школ искусств Южной Якутии.

Первый этап творческой школы – курсы повышения квалификации преподавателей по теме «Современный подход в художественном и музыкальном воспитании детей в ДШИ» и мастер-классы. Преподаватели школ отметили высокий профессиональный уровень членов жюри, проводивших мастер-классы и практическую ценность их знаний и опыта для работы с детьми.

5 марта состоялся конкурс преподавателей всех отделений, которые выступали в разных номинациях и форматах.

Жюри возглавил Ярослав Сергеевич Судзиловский – композитор, виолончелист, дирижёр, председатель Молодёжного отделения Союза композиторов РФ, лауреат Международных конкурсов (Москва).

Членами жюри также стали Евдокия Семеновна Карманова – специалист по вопросам повышения квалификации УМУ Высшей школы музыки РС (Я), отличник культуры РС (Я), стипендиат Правительства РС (Я), лауреат республиканских конкурсов и Сергей Иннокентьевич Лебедев – заведующий отделением и преподаватель кафедры специального фортепиано ВШМ РС (Я), лауреат международных конкурсов.

Преподаватели нашей школы и обучающиеся постоянно участвуют и получают дипломы лауреатов в конкурсах разного уровня, в том числе и международных. Этот конкурс, ещё раз подтвердил высокий профессиональный уровень преподавательского состава НКДШИ и вновь стал уникальным по количеству лауреатов: пять преподавателей в четырёх разных номинациях получили ошеломляющий результат – три первых места и одно второе!

Виктория Викторовна Савенок и Елена Васильевна Агеева, преподаватели по классу «Фортепиано» – лауреаты I степени в номинации «Инструментальное творчество» (ансамбль).

Любовь Валерьевна Севрюкова, преподаватель художественного отделения — лауреат I степени в номинации «Декоративно-прикладное творчество и «Живопись» (персональная выставка);

Наталья Алексеевна Сорокина, преподаватель теоретических дисциплин и педагог отделения «Народный вокал» — лауреат I степени в номинации «Вокал» (соло).

Валерия Александровна Андреева, преподаватель хореографического отделения — лауреат II степени в номинации «Хореография» (соло).

Участие в конкурсах педагогического мастерства – трудоёмкий творческий процесс, требующий огромных затрат сил и энергии и играющий существенную роль в стимулировании педагогического творчества. Это не соревнование, а возможность общения с другими преподавателями, организаторами, членами жюри на профессиональном уровне.