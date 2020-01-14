Общество
Педагоги из Якутии стали заслуженными учителями РФ
Согласно указу президента РФ, двум учителям из Якутии присвоили почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации».
За заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу присвоить почетное звание «ЗАСЛУЖЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
ИВАНОВОЙ Инне Владимировне — учителю муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сунтарский политехнический лицей-интернат», Республика Саха (Якутия)
ИВАНОВОЙ Надежде Егоровне — учителю муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сунтарская средняя общеобразовательная школа № 2 им. И.С. Иванова с дошкольными группами» (с углубленным изучением отдельных предметов), Республика Саха (Якутия).
Президент Российской Федерации В. Путин
Москва, Кремль
27 декабря 2019 года
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