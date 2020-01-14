14.01.2020
13:00
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Общество

Педагоги из Якутии стали заслуженными учителями РФ

Согласно указу президента РФ, двум учителям из Якутии присвоили почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации».

За заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу присвоить почетное звание «ЗАСЛУЖЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ИВАНОВОЙ Инне Владимировне — учителю муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сунтарский политехнический лицей-интернат», Республика Саха (Якутия)

ИВАНОВОЙ Надежде Егоровне — учителю муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сунтарская средняя общеобразовательная школа № 2 им. И.С. Иванова с дошкольными группами» (с углубленным изучением отдельных предметов), Республика Саха (Якутия).

Президент Российской Федерации   В. Путин

Москва, Кремль

27 декабря 2019 года

№ 622

Фото: Из открытых источников.
Источник: http://ysia.ru/o-nagrazhdenii-gosudarstvennymi-nagradami-rossijskoj-federatsii-10/
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