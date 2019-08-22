Педагоги и издатели: «Почему современные дети не читают?»

По данным всероссийского социологического исследования, несмотря на бурное развитие образовательной системы и обновление школьной программы, 70% школьников не любят школу. Какую роль при этом играет сам учебный процесс? Почему современные дети не читают? Как сохранить главный академический навык? Эти и другие актуальные вопросы обсуждали участники круглого стола «Читательская компетентность – основа интеллектуального развития ребенка: проект по привлечению детей и их родителей к чтению», инициированного Детским издательством «Кэскил» им. Н.Е. Мординова-Амма Аччыгыйа.

Круглый стол “Читательская компетенция” собрала более 100 слушателей, участников Августовского совещания педагогов республики, организованного Министерством образования РС (Я). Решение проблем детского чтения, прежде всего, требует консолидации сил педагогов, издателей и родителей. А самое главное – слаженной работы и единого концептуального подхода. На классические вопросы “Кто виноват?” и “Что делать?” выступавшие нашли весьма интересные и неординарные ответы.

Заместитель министра инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий РС(Я) Николай Гришаев отметил, что тенденция перехода к цифре в ближайшей перспективе только укрепит свои позиции. По его словам, школьникам один электронный учебник заменит всю учебную литературу. Его стоимость по сегодняшним меркам составляет 5 тысяч рублей, когда как в старших классах на учебники одного ребенка в среднем тратят 20 тыс. рублей. В пользу нового учебника выступают два главных фактора: здоровьесберегающий и экологический (сохранение деревьев). Оцифрованные газеты можно будет читать в традиционном формате, но используя современные технологии. Скоро на рынке появятся сверхтонкие гибкие дисплеи как аналог газетам.

Большой интерес вызвало выступление педагога СОШ «Айыы кыһата», редактора отдела детского издательства «Кэскил» им. Н.Е. Мординова-Амма Аччыгыйа Анатолия Павлова-Дабыла. В том, что пропал интерес к чтению у современных детей, виновато общество, считает он. То есть мы сами, все вместе и каждый в отдельности, разучились читать, думать и анализировать. Нам легче не рассуждать, а получать готовую обработанную информацию и слепо верить ей. Анатолий Николаевич призвал коллег приучить детей к ОСОЗНАННОМУ чтению.

Методист управления образования г.Якутска Альбина Кондратьева и руководитель МО библиотекарей г.Якутска Олимпиада Халимова предложили школьным библиотекам передать оплачиваемые дополнительные внеурочные занятия. Олимпиада Андреевна поделилась опытом с коллегами, рассказав о том, как действовать библиотеке в ситуации «кризиса чтения».

Выступление нашего юнкоровского поста «Бэдьимэ кэскилэ» (руководитель, заместитель директора по воспитательной работе Екатерина Попова, юнкоры Айсен Корякин и Лера Сергеева) вызвало большой интерес слушателей. Они рассказали о результатах общего труда, направленного на развитие читательского навыка. Залог успеха кроется в проектной работе, выстроенной по принципу социального партнерства. Юнкоры приобщают к чтению всех жителей села. В знаковый день каждого жителя Бэдьимэ принято дарить книгу, будь то окончание школы или рождение малыша.

Директор Детского издательства «Кэскил» Ольга Семенова рассказала о новом курсе учреждения, направленном на интеграцию классических периодических изданий и их электронных площадок, широкое освещение исследовательской деятельности образовательных учреждений, развитие видео и аудио контентов. Ольга Ивановна призвала участников круглого стола к совместной работе, направленной на интеллектуальное развитие детей. Пообещала оказать информационную поддержку каждому партнеру.

Немалый интерес вызвали выступления представителей издательств «Просвещение», «Российский учебник» и «Бином. Лаборатория знаний». По мнению ведущего методиста корпорации «Российский учебник» Надежды Гусевой, в современном учебнике должно быть мало текста, но при этом как можно больше творческих занятий к ним. То еть ребенка следует приучить к работе с одним и тем же текстом в разных аспектах. Ведущий методист издательства «Бином. Лаборатория знаний» Елена Рижская рассказала о тенденциях технологии комфортного обучения для формирования метапредметных обучений.

Учитель русского языка и литературы МБОУ «Сунтарский политехнический лицей-интернат» Августина Чойнова поделилась многолетним опытом по приобщению детей к русской литературе через внеклассную и общественную работу. Чтение способствует личностному, общественному и профессиональному развитию учащихся, их адекватной адаптации в сложной и динамичной современной информационной среде, считает Августина Николаевна. И это действительно так: 11 из 13 выпускников сейчас являются успешными студентами вузов Якутска, Владивостока, Томска и Хабаровска. Из них семь золотых медалистов, показатели ЕГЭ по русскому языку оказались лучшими по району: качество – 76,9%, средний балл – 81,2, семь учеников сдали на более 80 баллов. В этом году опытному педагогу дали классное руководство пятиклассниками. «Оказывается, у современных детей есть другая проблема: они забывают родной язык. Поэтому на первом месте стоит задача привить детям любовь уже к национальной культуре», — заметила Августина Чойнова.

Во второй части круглого стола представители министерств и издательств обсудили планы по совместной работе и реализации общих проектов. Участники пришли к выводу, что сегодня необходима организация координированной и интегрированной работы, направленной на сотрудничество, а не на конкуренцию.