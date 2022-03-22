Педагоги Доброшколы: все для особых детей

Педагоги обменялись опытом по реализации нацпроекта «Доброшкола»

Педагоги Орто-Эбэнской специальной (коррекционной) школы Усть-Алданского улуса и Республиканской специальной (коррекционной) школы-интерната 21 марта провели обмен опытом по реализации нацпроекта «Доброшкола».

В Республиканской школе-интернате реализация проекта «Доброшкола» началась еще в 2019 году. Коллегам из Орто-Эбянской школы это предстоит в 2023 году.

В рамках федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование» Республиканская школа-интернат получила высокотехнологичное оборудование для кабинетов труда, социально-бытовой ориентировки, кабинета психолога и фото-видео студии. Дети освоили новое оборудование и начали выпуск сувенирной продукции в рамках школьного Бизнес-инкубатора.

Школа вошла в специальный реестр и получила статус «Доброшкола». Так как обновление кабинетов влечет за собой изменение содержания и повышения качества образовательного процесса, педагоги прошли курсы повышения квалификации.

Коллеги Орто-Эбэнской школы начали готовиться заблаговременно, ведь от продуманного выбора оборудования с учетом специфики школы зависит успешность реализации проекта. Оборудование позволит готовить особых детей к работе в условиях новых вызовов. А это значит, что выпускники коррекционных школ будут более конкурентоспособны и востребованы на современном рынке труда.

«Сегодня состоялся насыщенный, открытый и полезный обмен опытом. Это –общение в неформальной обстановке, ответы на самые животрепещущие вопросы, что помогло развеять некоторые сомнения, придать уверенности и конкретизировать потребности в выборе нужного оборудования для школы. Подобное сотрудничество решено продолжить и далее, в формате совместных мастер-классов, семинаров-практикумов, ведь мы делаем одно общее дело во благо особенных детей!» – подчеркнула директор Республиканской специальной (коррекционной) школы-интерната Татьяна Мартынова.