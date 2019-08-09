Педагоги Центра «Сосновый бор» повысили квалификацию в «Сколково»

Педагоги Центра отдыха и оздоровления детей «Сосновый бор» посетили курсы повышения квалификации в инновационном центре «Сколково» в Москве.

Они были приглашены «Фондом новых форм развития образования», проектного офиса нацпроекта «Образование» на программу повышения квалификации «Основы математического моделирования в дополнительном образовании детей: базовый уровень».

Участниками семинара стали сотрудники образовательных учреждений-победителей конкурса на предоставление грантов из федерального бюджета национального проекта «Образование» и национального проекта «Цифровая экономика» госпрограммы «Развитие образования».

Курсы проходили с 29 июля по 02 августа 2019 года в Москве. За это время педагоги посетили лекции, практикумы, тематические беседы. Они учились математическому моделированию, организовывать проектную и исследовательскую деятельность. По полученным знаниям и практическим навыкам педагоги писали проект и защищали собственные работы.

По словам педагогов, такие программы – хорошая возможность повысить свое профессиональное мастерство. «Все меняется: и программы, и подход к образованию. Поэтому мы должны быть специалистами во всем. К тому же это повышает интерес к предмету», – считают Александр Сыромятников и Аполлон Апросимов, участники курсов.

По окончании лекционного курса и практических занятий педагоги получили удостоверение о повышении квалификации.