Педагог из Якутска — призер всероссийского конкурса

16 сентября 2019 г. стали известны результаты Всероссийского конкурса профессионального мастерства специалистов, работающих с детьми и молодежью, итоги которого размещены на сайте АНО Росдетство. Педагог Детского (подросткового) центра г. Якутска, руководитель детского этнокультурного центра и народного ансамбля «Одун» Туяра КОЛОДЕЗНИКОВА стала обладателем бронзовой медали Всероссийского конкурса профессионального мастерства специалистов, работающих с детьми и молодежью.

Масштабный конкурс провел Межрегиональный методический центр по делам детей и молодежи (Росдетство) при поддержке Федерального агентства по делам молодежи РФ (Росмолодежь). В конкурсе приняли участие руководители и специалисты госорганов в сфере культуры, искусства, спорта, образования, органов по делам молодежи, педагогические работники дошкольных учреждений, школ, дополнительного образования и другие специалисты, перечень которых приведен в номенклатуре должностей руководителей и работников организаций, утвержденной постановлением Правительства РФ от 08.08.2013 г. № 678.

Конкурс начался в октябре 2018 г. и проходил в три этапа: отборочный этап, полуфинал и финал. Отборочный этап прошли 157 лучших специалистов по работе с детьми и молодежью со всех регионов России. Из них по результатам выполнения заданий полуфинала в финал конкурса вышли 12 участников.

В финале они представили экспертам свои образовательные программы в форме публичной защиты по специальному интернет-каналу. В финальном этапе Всероссийского конкурса Туяра Колодезникова представила свой авторский учебно-методический комплекс «Путь к гармонии». Одним из основных особенностей образовательного комплекса является взаимопроникновение нескольких образовательных модулей в едином образовательном пространстве. При этом каждый из модулей вполне самостоятелен, но тесно взаимосвязан с другими модулями общими целями, задачами по воспитанию гармонично развитой личности человека — носителя культуры. Образовательный комплекс нового поколения, включающий 10 образовательных модулей, предлагает многообразие видов деятельности, удовлетворяющей самые разные интересы и потребности детей и родителей на основе базовых, профильных и элективных авторских образовательных программ. Целостное обучение детей по комплексу ведется на принципах интеграции разных жанров фольклора и народного творчества народов Республики Саха (Якутия): хореографического, инструментального, песенного и устного на основе баланса моноэтнического и полиэтнического элементов, что дает возможность осознать масштаб и великолепие культур народов Якутии. Также новый комплекс предоставляет возможность приобретения знаний, умений и навыков не только в области фольклора, но и навыки социализации и ключевые компетенции через элективные программы личностного развития (лидерские, коммуникативные, исследовательские, проектные, эстетические), позволяющих детям через индивидуальный образовательный маршрут максимально реализовать свои способности и таланты.

По итогам финала распределились следующие награды: Гран-при конкурса, «золотая», «серебряная» и «бронзовая» медали, а также дипломы лауреатов и призеров конкурса. По итогам суммирования баллов на этапах конкурса, Туяра Колодезникова с 57 баллами стала обладателем бронзовой медали престижного Всероссийского конкурса! При этом она отстала от серебряного медалиста всего на 0,5 баллов.

Представительный Всероссийский конкурс профессионального мастерства специалистов, работающих с детьми и молодежью, проходил очень напряженно, борьба за награды была очень острой. На полуфинальном и финальном этапах конкурса двое участников, несогласные с решением экспертов вступили в спор с комиссией с последующим разбирательством. Поэтому конкурс вместо марта месяца, запланированного Положением конкурса завершился в середине сентября 2019 г. (почти через год).

Награждение победителей будет осуществляться организатором конкурса при содействии органов исполнительной власти субъектов РФ, уполномоченных осуществлять управление в сфере культуры, спорта, образования и молодежной политики.

Педагогические достижения педагога неоднократно отмечались на самом высоком уровне. Туяра Колодезникова – обладатель стипендии Президента Республики Саха (Якутия) за высокие достижения в российских, международных конкурсах иза активную пропаганду национальной культуры народов Якутии, Лауреат Международного детского фонда «Дети Саха-Азия» за 2009 и 2012 г.г., обладатель грантов Правительства РС (Я) за 2004 г., 2010 г., 2011 г., обладатель гранта Президента РС (Я) за 2013 г., награждена почетными грамотами Министерства образования и науки РФ, Русской православной церкви, Министерства образования РС (Я), Министерства по молодежной политике и спорту РС (Я), администрации ГО «Город Якутск», общественных организаций, обладатель титула «Кыталык Куо» республиканского конкурса учителей за 2010 г., посвященного году Учителя, победитель Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми «Нравственный подвиг учителя» за 2013 г. в номинации «Лучшее педагогическое исследование года», в 2014 г. награждена почетным нагрудным знаком Министерства образования РС (Я) «Надежда Якутии», в 2015 г. заняла II место в республиканском конкурсе программ летних оздоровительных лагерей, авторская программа по просветительской работе с родителями в 2015 г. признана лучшей в республике и завоевала 1 место в республиканском конкурсе, в 2015 г. награждена Дипломом Всероссийского конкурса проектов «Управление образованием», проведенного Институтом государственной службы и управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, в 2016 г. награждена Премией Главы Республики Саха (Якутия) в номинации «Лучший педагогический работник Республики Саха (Якутия)», в 2017 г. награждена Серебряной Медалью Национальной Премии «Золотой фонд Российского образования» в номинации «Самый успешный инновационный проект 2017 года», в 2018 г. стала победителем Всероссийского конкурса молодежных проектов «Творческие инициативы молодежи — 2018» и обладателем гранта Федерального агентства по делам молодежи России в сумме в 1 млн. руб.

С 2018 г. Туяра Колодезникова в Детском (подростковом) центре г. Якутска при поддержке Федерального агентства по делам молодежи и Роскультцентра активно занимается реализацией инновационного проекта по созданию детского этнокультурного центра кластерного типа и внедрением учебно-методического комплекса нового поколения «Путь к гармонии». Сегодня в детском этнокультурном центре «Одун» под руководством Туяры Колодезниковой занимаются самыми разными направлениями национальной культуры народов Якутии более 500 детей со всех округов г. Якутска. В настоящее время Туяра Колодезникова со своими воспитанниками находится во Всероссийском детском центре «Орленок» на Фестивале культур народов России.

Большой и дружный коллектив детского этнокультурного центра, народного ансамбля «Одун» и семейного клуба «Кэнчээри» поздравляют руководителя коллектива Туяру Колодезникову с большим успехом во Всероссийском конкурсе и желает дальнейших успехов в благородном деле воспитания подрастающего поколения и развития дополнительного образования в республике.