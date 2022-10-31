Печальная статистика: за неделю погибло 2 и ранено 26 якутян — в ДТП

На автомобильных дорогах республики с 24 по 30 октября зарегистрировано 15 дорожно-транспортных происшествий, в которых 2 человека погибли, 26 получили ранения различной степени тяжести в том числе пострадали 5 несовершеннолетних, сообщает тгк ГИБДД14

Фото: Группа пропаганды ОГИБДД МУ МВД России «Якутское» Источник: ГИБДД14

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