Печальная новость для любителей спорта

Министерство по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия) сегодня, 25 января издало приказ о приостановлении на территории Якутии проведение всех официальных спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий на 2022 год – сообщает Sportyakutia.ru

Напомним, заболеваемость коронавирусом в Якутии продолжает расти. За сутки выявлен новый максимум — 1525 случаев.

Предыдущий максимум был зафиксирован в понедельник, 24 января, когда за сутки было выявлено 1211 новых случаев коронавируса.

За сутки лабораториями республики проведено 5312 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 1 891 145 тестов.

Большая часть заболевших приходится на Якутск — здесь зафиксировано 1250 случаев коронавируса.

За прошедшие сутки в стационары республики поступили 135 человек, из них в Якутске 89, в районах — 46 пациентов. В тяжелом состоянии находятся 53 человека. В отделениях реанимации врачи борются за жизни 13 крайне тяжелых больных, все они не были вакцинированы.

Первым компонентом привиты 562 708 человек (78,5% взрослого населения республики). Ревакцинацию прошли 118 098 человек. Это 58% от количества лиц, у кого наступил срок ревакцинации.

По данным сайта stopcovid19.sakha.gov.ru, в Якутске в настоящий момент 1621 человек госпитализированы с диагнозом COVID-19.