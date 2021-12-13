Печальная история о покупке новогодней елки…

Жительница г. Алдана обратилась в полицию Алданского района и пояснила, что в конце ноября заказала в интернет-магазине новогоднюю ёлку стоимостью 17 899 рублей и оплатила товар. Спустя несколько дней женщина решила поинтересоваться, когда же ей отправят заказ, однако, попытки связаться не увенчались успехом – её контакт был заблокирован «продавцом».

Вечером она зашла в тот же интернет-магазин с аккаунта супруга и решила попробовать заказать ёлку, как новый покупатель. Она попросила сообщить номер лицевого счета и контакты для связи, на что получила ответ, что все заказы принимаются только в режиме «онлайн», а оплата производится только на номер банковской карты. После этого ей отправили номер карты, куда необходимо было перечислить деньги за ёлку, но это был не тот счёт, на который она ранее переводила деньги. После того, как она выразила недовольство таким количеством получателей денег, мошенники, прочитав сообщение, в ответ прислали веселый эмодзи и заблокировали аккаунт мужа заявительницы. Тогда женщина поняла, что её обманули.

Полиция предупреждает: если вы решили приобрести товары в интернете, не стоит торопиться предпринимать действия, навязываемые неизвестными продавцами, тем более, если они требуют перевода денежных средств каким-либо способом. Проверяйте полную информацию о продавце, изучите отзывы, наведите справки о его работе и только после этого принимайте решение. Вас должно насторожить отсутствие фактического адреса или телефона продавца. В этом случае, скорее всего, мошенники хотят присвоить ваши деньги.