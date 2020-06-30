Печалька: Гонщики Якутска останутся без любимого места

В Якутске установят искусственные дорожные неровности на территории Новопортовского кольца, в Речном порту. Этот вопрос сегодня, 30 июня обсудили на заседании межведомственной комиссии по безопасности дорожного движения, которое провел исполняющий обязанности главы города Евгений Григорьев.

Известно, что «кольцо» в Речпорту стало излюбленным местом для «дрифта» ночных гонщиков. Жители улицы Кальвица, переулков Энергетиков, Гольминка, 1-я База в районе пассажирского вокзала Речного порта многократно обращались в Управление округа с жалобами на нарушение покоя в ночное время. Жителей беспокоит не только опасное вождение, сопровождающиеся невыносимым шумом, но и материальный ущерб, который наносят неизвестные лица.

Представители ГИБДД на заседании выразили сомнение, что искусственные неровности на привокзальной площади Речпорта дадут желаемый эффект.

По словам и.о. главы города Евгения Григорьева, на территории площади оборудуют две неровности — «лежачих полицейских». Он предложил сотрудникам ГИБДД сделать объезд места и определить, в каких местах целесообразно сделать искусственные неровности.

«Меры будут приняты в самое ближайшее время, затягивать дальше уже невозможно. Надо принимать радикальные решения. Проанализируем ситуацию после установки неровностей», — резюмировал Евгений Григорьев.

Участники заседания межведомственной комиссии согласились с предложением разработать схему при согласовании с ГИБДД и установить «лежачих полицейских».

Также на заседании обсудили вопрос организации одностороннего движения в районе заезда в 203 микрорайон со стороны улицы Суорун Омоллоона.