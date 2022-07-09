09.07.2022
15:34
82

Якутск

Пчелы облюбовали дом на пр.Ленина в Якутске

Пчелы оккупировали дом на пр.Ленина 56/1 в Якутске, сообщает тгк Якутск вечерний. В соцсетях советуют жильцам не тревожить рой, а вызвать специалиста.

Фото: тгк Якутск вечерний
Источник: тгк Якутск вечерний

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