Пчелы облюбовали дом на пр.Ленина в Якутске

Пчелы оккупировали дом на пр.Ленина 56/1 в Якутске, сообщает тгк Якутск вечерний. В соцсетях советуют жильцам не тревожить рой, а вызвать специалиста.

Фото: тгк Якутск вечерний Источник: тгк Якутск вечерний

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