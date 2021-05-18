Паводок: Якутску грозят подтопления

Активная фаза ледохода на р. Лена проходит по территории Хангаласского района. Нижняя кромка ледохода наблюдается у г. Якутск уровень воды 461 см при критическом 990 см, а верхняя кромка у н.п. Кытыл-Дюра уровень воды ниже рейки. Протяженность ледохода составляет 280 км. ледоход на реке Лена в устьевой части р. Алдан будет проходить 19-21 мая т.г., на участке Сангары – Жиганск – 19-24 мая.

В случае образования заторных явлений ниже п. Кангалассы и г. Якутск в ближайшие сутки – трое существует вероятность повышения уровней воды и подтопления низменных участков территории ГО «Город Якутск», в зону возможного подтопления попадают населенные пункты Табага, Хатассы, Пригородный, мкр. Даркылах, Сырдах, Тулагино, Капитоновка, мкр. Кангалассы.

На реке Алдан ледоход проходит по территории Усть-Алданского района. Нижняя кромка ледохода наблюдается у н.п. Батамай, уровень воды 939 см при критическом 1134 см, а верхняя кромка находится в 80 км ниже н.п. Верхоянский Перевоз уровень воды составляет 885 см, при критическом 1300 см. В ближайшие сутки — двое ледоход будет проходить в устьевой части.

В результате дальнейшего продвижения ледохода существует вероятность повышения уровней воды у н.п. Дыгдал Усть – Алданского района и н.п. Арбын Намского района.

На реке Вилюй ледоход проходит по территории Кобяйского района. Нижняя кромка вышла в устье, а верхняя кромка у н.п. Хатырык – Хомо уровень воды составляет 876 см при критическом 1220 см. Протяженность ледохода составляет 126км. В ближайшие сутки — двое ледоход будет проходить в устьевой части.

На реке Оленек активная фаза ледохода проходит по территории Оленекского района. Нижняя кромка ледохода наблюдается у н.п. Сухана, уровень воды составляет 799 см, критического уровня нет, а верхняя кромка – в 100 км выше н.п. Сухана. Протяженность ледохода составляет 200 км. В ближайшие двое – трое суток ледоход ожидается в нижнем течении реки.

Активная фаза ледохода на реке Колыма проходит по территории Верхнеколымского района. Нижняя кромка наблюдается в 80 км ниже н.п. Зырянка, а верхняя кромка в 10 км ниже н.п. Зырянка, уровень воды составляет 527 см при критическом 850 см. Протяженность ледохода составляет 70 км. У г. Среднеколымск уровень воды составляет 586 см при критическом 1200 см. Вскрытие реки у н.п. Среднеколымск ожидается 20-21 мая. В ближайшие сутки — двое ожидается дальнейшее подтопление ВПП аэропорта п. Зырянка.

В пределах Верхоянского района наблюдается повышение уровней воды на реке Яна с интенсивностью 20-40 см, отмечается подвижка льда и разводья. В ближайшие сутки — двое ожидается вскрытие реки на участке Верхоянск – Батагай Верхоянского района.

На реке Индигирка в верховьях наблюдаются закраины, вода течет поверх льда, суточный подъем составляет 30-60 см. 19-20 мая ожидается вскрытие реки в верхнем течении реки.