18.05.2021
09:00
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Экология

Паводок: Якутску грозят подтопления

Активная фаза ледохода на р. Лена проходит по территории Хангаласского района. Нижняя кромка ледохода наблюдается у г. Якутск уровень воды 461 см при критическом 990 см, а верхняя кромка у н.п. Кытыл-Дюра уровень воды ниже рейки. Протяженность ледохода составляет 280 км. ледоход на реке Лена в устьевой части р. Алдан  будет проходить 19-21 мая т.г., на участке Сангары – Жиганск – 19-24 мая.

В случае образования заторных явлений ниже п. Кангалассы и г. Якутск в ближайшие сутки – трое существует вероятность повышения уровней воды  и подтопления низменных участков территории  ГО «Город Якутск», в зону возможного подтопления попадают населенные пункты  Табага,  Хатассы,  Пригородный, мкр. Даркылах, Сырдах, Тулагино, Капитоновка, мкр. Кангалассы.

 На реке Алдан ледоход проходит по территории Усть-Алданского района. Нижняя кромка ледохода наблюдается у н.п. Батамай,  уровень воды 939 см при критическом 1134 см, а верхняя кромка находится в 80 км ниже  н.п. Верхоянский Перевоз уровень воды составляет 885 см, при критическом 1300 см. В ближайшие сутки — двое ледоход будет проходить в устьевой части.

В результате дальнейшего продвижения ледохода существует вероятность повышения уровней воды у н.п. Дыгдал  Усть – Алданского района и н.п. Арбын Намского района.

На реке Вилюй ледоход проходит по территории Кобяйского района. Нижняя кромка вышла в устье, а верхняя кромка у н.п. Хатырык – Хомо уровень воды составляет 876 см  при критическом 1220 см. Протяженность ледохода составляет 126км. В ближайшие сутки — двое ледоход будет проходить в устьевой части.

На реке Оленек активная фаза ледохода проходит по территории Оленекского района. Нижняя кромка ледохода наблюдается у н.п. Сухана, уровень воды составляет 799 см, критического уровня нет, а верхняя кромка – в 100 км выше н.п. Сухана. Протяженность ледохода составляет 200 км. В ближайшие двое – трое суток ледоход ожидается в нижнем течении реки.

Активная фаза ледохода на реке Колыма проходит по территории Верхнеколымского района.  Нижняя кромка наблюдается в 80 км ниже  н.п. Зырянка, а верхняя кромка в 10 км ниже н.п. Зырянка, уровень воды составляет 527 см при критическом 850 см. Протяженность ледохода составляет 70 км. У г. Среднеколымск уровень воды составляет 586 см  при критическом 1200 см. Вскрытие реки у н.п. Среднеколымск ожидается 20-21 мая. В ближайшие сутки — двое ожидается дальнейшее подтопление ВПП аэропорта п. Зырянка.

В пределах Верхоянского района наблюдается повышение уровней воды на реке Яна с интенсивностью 20-40 см, отмечается подвижка льда и  разводья. В ближайшие сутки — двое ожидается вскрытие реки на участке Верхоянск – Батагай Верхоянского района.

На реке  Индигирка в верховьях наблюдаются закраины, вода течет поверх льда, суточный подъем составляет 30-60 см. 19-20 мая ожидается вскрытие реки в верхнем течении  реки.

 «Сегодня в составе 18 человек в Среднеколымский район убывает оперативная группа «Колыма – 1». За сутки применялся беспилотный аппарат оперативной группой «Лена» совместно со специалистами Главного управления НЦУКС и Амурского АСЦ у населенных пунктов Капитоновка, Тулагино, Жатай и город Якутск. При неблагоприятном сценарии прохождения ледохода на территории столицы региона, в готовности находятся  208 человек личного состава и 16 единиц техники регионального управления МЧС России», — прокомментировал Павел ГАРИН, начальник Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия).

Фото: пресс-службы ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия).
Источник: Рахматулина Ксения, руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия).
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