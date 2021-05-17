Паводок в Якутске: в районе Табаги густой ледоход

По состоянию на 16 ч. 00 мин. 17 мая уровень воды на гидропосте города Якутска повысился до 339 см (опасные явления фиксируются при уровне 827 см), с 12 ч. 00 мин. зафиксировано повышение уровня на 19 см.

По информации Управления мониторинга и прогноза ЧС ГБУ РС(Я) «Служба спасения Республики Саха (Якутия)», ледоход на реке Лена в данное время проходит на территории Олекминского, Хангаласского, Мегино-Кангаласского районов и ГО «город Якутск».

Сегодня, 17 мая, осуществилось вскрытие на участке Покровск – Табага. Уровни воды при вскрытии в пределах нормы. Нижняя кромка ледохода наблюдается у г. Жатай, верхняя кромка – находится ниже н.п. Мача Олекминского района. Протяженность ледохода составляет 750 км. За сутки ледоход продвинулся на 268 км.

Уровни воды в реке Лене у г. Якутска по состоянию на 16:00 ч. 17 мая составили: гидропост с. Табага – 640 см, изменения за 4 часа +10 см, густой ледоход, при критическом уровне 970 см. Гидропост г. Якутск – 339 см, прирост за 4 часа +19 см, подвижки льда, при критическом уровне 827 см. Гидропост мкр. Кангалассы – 528 см, прирост за 4 часа +20 см, лед стоит, при критическом уровне 1000 см.

На территории городского округа «город Якутск» в зону затопления могут попасть Кангалассы, Капитоновка, Тулагино, Жатай, мкрн. Даркылах, с. Пригородное. Жителей, проживающих на территории, подпадающей в зону подтопления, просят подготовить необходимые документы (паспорт, свидетельство о рождении детей, правоустанавливающие документы на жилое помещение, дом) для регистрации в пунктах временного размещения в случае возникновения чрезвычайных ситуации в результате прохождения паводковых вод.

Управление ГО и ЧС г. Якутска предупреждает, что выезд на островные территории, заниженные места в пойме реки Лена в данное время может быть опасен для жизни и здоровья.