Паводок разрушил мост на дороге «Кобяй»

На 159 км автомобильной дороги республиканского значения ‘Кобяй» в результате прохождения паводковых вод и таяния снега были разрушены подходы к мостовому переходу через реку Хатынг-Юрях. Деревянный мостовой переход построен в 2003 году и находился в аварийном состоянии.

Реконструкция мостового перехода через реку Хатынг-Юрях на автомобильной дороге «Кобяй» планируется в рамках программы на 2021-2023 годы «по реконструкции, капитальному ремонту и ремонту находящихся в предаварийном и аварийном техническом состоянии искусственных сооружений на действующей сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения» осуществляемых с привлечением средств федерального бюджета. В данное время проектная документация разработана и находится на рассмотрении в Главгосэкспертизе.

Изначальная информация, опубликованная в сети, частично является недостоверной. Мост, построенный на 108 км автомобильной дороги «Кобяй» через реку Тюгэнэ, принятый в эксплуатацию осенью 2020 г. находится в хорошем эксплуатационном состоянии. Движение для всех видов автотранспорта не ограничено.