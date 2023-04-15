Паводок будет сложным: ждем наводнений?

На сегодня уже ясно, что паводковая ситуация в Якутии этой весной будет сложнейшей, сообщает тгк @vehernij_habarovsk

Из-за сильнейших морозов в зимний период, перемёрзли русла всех малых рек. А крупные водоёмы покрылись необычайно толстой коркой льда. Максимальная толщина которой 140-150 сантиметров. То есть почти на полметра больше прошлогодних показателей. На Лене толщина льда превышает 140 сантиметров. На реках северо-востока республики — и того больше — 155 сантиметров. На Алдане, Амге и Вилюе — 110 сантиметров. Всё это может привести к мощнейшим заторам. А значит, и к подтоплению населённых пунктов, стоящих у реки.

В регионе принято решение зачернить ряд рек углём и песком — чтобы лёд скорее таял. А в особо важных местах его придётся распиливать. Из федерального бюджета выделено семьдесят миллионов рублей на обеспечение безопасного прохождения весеннего половодья в республике. Также решено подготовить двести семьдесят один пункт временного размещения граждан на 22 276 мест. И девяносто площадок для отгона скота.