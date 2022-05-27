Паводок 2022: ледоход достиг Жиганского района

Заместитель председателя Госкомитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения РС (Я) Яна Наумова о паводковой обстановке на вечер 27 мая — ситуация стабилизирована, благодаря взрывным работам ледоход пошел. Сегодня подрывали затор на Лене ниже реки Вилюй. Нижняя кромка ледохода достигла Жиганского района. Видео тгк @YakutiaOpershtab

Источник: тгк @YakutiaOpershtab

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