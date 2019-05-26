Паводок-2019: просыпается Алазея

Паводковая обстановка на территории Республики Саха (Якутия) на 13.00 26 мая 2019 года

На реке Лена Активная фаза ледохода проходит по территории Жиганского района.

Нижняя кромка наблюдается в 20 км ниже н.п. Жиганск, Жиганского района, уровень воды составляет 1341 см, при критическом 1430 см, густой ледоход.

Верхняя кромка – наблюдается в 100 км выше н.п. Жиганск, Жиганского районов, редкий ледоход.

На реке Колыма Активная фаза ледохода проходит по территории Среднеколымского района.

Нижняя кромка ледохода наблюдается в 138 км ниже н.п. Среднеколымск, Среднеколымского района, густой ледоход.

Уровень воды у н.п. Среднеколымск составляет 998 см при критическом 1200 см, редкий ледоход.

Верхняя кромка – наблюдается в 95 км ниже н.п. Среднеколымск , редкий ледоход.

— у н.п. Колымское Нижнеколымского района уровень воды составляет 675 см, при критическом 1010 см, ледостав.

— у н.п. Черский Нижнеколымского района, уровень воды составляет 254 см, при критическом 600 см, наблюдается закраины, лед потемнел.

В бассейне р.Алазея — наблюдаются процессы разрушения ледового покрова.

— у н.п. Сватай Среднеколымского района, уровень воды составляет 486 см, при критическом 750 см, наблюдается подвижка льда.

— у н.п. Аргахтах Среднеколымского района, уровень воды составляет 478 см, при критическом 780 см, ледостав.

— у н.п. Андрюшкино Нижнеколымского района, при критическом 1000 см, ледостав.

На реке Индигирка Активная фаза ледохода проходит по территории Абыйского района.

Нижняя кромка ледохода наблюдается в 30 км выше н.п. Белая Гора Абыйского района, густой ледоход. Уровень воды у н.п. Белая Гора составляет 681 см при критическом 1202 см, наблюдается разводья.

Верхняя кромка – наблюдается в 100 км выше н.п. Белая Гора Абыйского района, средний ледоход.

Протяженность ледохода составляет 70 км. За сутки ледоход продвинулся на 20 км.

На р. Яна и ее притоках преобладает повышение уровней воды с различной интенсивностью.

-у н.п. Верхоянск Верхоянского района наблюдаются разводья, уровень воды составляет 407 см, при критическом 1020 см, наблюдается разводья;

— у н.п. Батагай Верхоянского района разводья, уровень воды составляет 291 см , при критическом 970 см, наблюдается разводья;

— у н.п. Сайды Верхоянского района наблюдается подвижка льда, уровень воды составляет 801 см при критическом 1190 см наблюдается разводья.

В связи с прохождением весеннего паводка Кобяйское, Намское, Момское, Томпонское, Среднеколымское и Усть-Майское звенья Якутской территориальной подсистемы РСЧС функционируют в режиме «ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ».

На базе ЦУКС Главного управления МЧС России по РС (Я) в целях контроля над мероприятиями по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод и мониторингу гидрологической обстановки на реках республики организована работа межведомственной рабочей группы Правительства Республики Саха (Якутия).

На реке Колыма работают 2 оперативные группы Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия) в составе 26 человек, 5 ед. техники, в том числе 1 ВС, 4 плавсредств.

Паводковая обстановка в Якутии находится на контроле Правительства республики и Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия).

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) обращается к жителям республики с просьбой подготовиться к подходу паводковых вод. Для этого необходимо заблаговременно поднять все ценные вещи на чердак, вывести домашний скот на заранее отведенные возвышенные участки, собрать документы, предметы первой необходимости и следить за уровнями реки и сообщениями местных властей.

Также Главное управление МЧС России по РС(Я) рекомендует жителям республики воздержаться от выхода в пойменные места в период прохождения ледохода.