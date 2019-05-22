Паводок-2019: Остается подтопленным ВПП аэропорта Зырянки

Паводковая обстановка на территории Республики Саха (Якутия) на 22.00 21 мая 2019 года

По состоянию на 22.00 21 мая активная фаза ледохода на реке Лене проходит по территории Кобяйского и Намского районов.

Нижняя кромка наблюдается в 50 км ниже н.п. Сангар Кобяйского района, уровень воды составляет 961 см, при критическом 1150, наблюдается густой ледоход.

Верхняя кромка – у н.п. Батамай Кобяйского района, уровень воды составляет 956 см при критическом 1140 см, редкий ледоход.

На реке Вилюй активная фаза ледохода проходит по территории Кобяйского и Вилюйского районов.

Нижняя кромка ледохода наблюдается в районе н.п. Промышленный Кобяйского района, уровень воды составляет 1574 см, критическая отметка не установлена, густой ледоход.

Верхняя кромка наблюдается в 30 км выше н.п. Хатырык – Хомо Кобяйского района, уровень воды составляет 1080 см, при критическом 1158 см, наблюдается средний ледоход.

На реке Колыма активная фаза ледохода проходит по территории Среднеколымского района.

Нижняя кромка ледохода наблюдается в 45 км выше н.п. Среднеколымск Среднеколымского района, густой ледоход. Уровень воды у н.п. Среднеколымск составляет 1018 см при критическом 1200 см, подвижка льда, разводья.

Верхняя кромка – наблюдается в 84 км выше н.п. Среднеколымск, редкий ледоход.

— уровень воды у н.п. Зырянка составляет 573 см при критическом 770 см, чисто.

Сохраняется подтопление взлетно-посадочной полосы аэропорта п. Зырянка.

На реке Индигирка активная фаза ледохода проходит по территории Момского и Оймяконского района.

Нижняя кромка ледохода наблюдается у н.п. Усть-Мома (Хонуу) Момского района, уровень воды составляет 417 см при критическом 600 см, густой ледоход.

Верхняя кромка – в 50 км ниже н.п. Усть-Нера Оймяконского района), уровень воды составляет 306 см, при критической отметке 650 см, редкий ледоход.

На реке Яна уровни воды преимущественно повышаются, отмечаются закраины и вода на льду.

Подтопленных населенных пунктов нет.

В связи с прохождением весеннего паводка Ленское, Амгинское, Алданское, Олекминское, Чурапчинское, Таттинское, Усть-Майское, Томпонское, Среднеколымское, Верхнеколымское, Кобяйское, Намское и Усть-Алдаское звенья Якутской территориальной подсистемы РСЧС функционируют в режиме «ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ».

На базе ЦУКС Главного управления МЧС России по РС (Я) в целях контроля над мероприятиями по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод и мониторингу гидрологической обстановки на реках республики организована работа межведомственной рабочей группы Правительства Республики Саха (Якутия).

На реках Лена и Колыма работают 4 оперативных групп Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия) в составе 44 человека, 2 единицы техники, 2 ВС и 5 плавсредств.

Паводковая обстановка в Якутии находится на контроле Правительства республики и Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия).

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) обращается к жителям республики с просьбой подготовиться к подходу паводковых вод. Для этого необходимо заблаговременно поднять все ценные вещи на чердак, вывести домашний скот на заранее отведенные возвышенные участки, собрать документы, предметы первой необходимости и следить за уровнями реки и сообщениями местных властей.

Также Главное управление МЧС России по РС(Я) рекомендует жителям республики воздержаться от выхода в пойменные места в период прохождения ледохода.