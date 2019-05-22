Паводок-2019: Остается подтопленным ВПП аэропорта Зырянки

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Паводковая обстановка на территории Республики Саха (Якутия) на 22.00 21 мая 2019 года

По состоянию на 22.00 21 мая активная фаза ледохода на реке Лене проходит по территории Кобяйского и Намского районов.
Нижняя кромка наблюдается в 50 км ниже н.п. Сангар Кобяйского района, уровень воды составляет 961 см, при критическом 1150, наблюдается густой ледоход.
Верхняя кромка – у н.п. Батамай Кобяйского района, уровень воды составляет 956 см при критическом 1140 см, редкий ледоход.
На реке Вилюй активная фаза ледохода проходит по территории Кобяйского и Вилюйского районов.
Нижняя кромка ледохода наблюдается в районе н.п. Промышленный Кобяйского района, уровень воды составляет 1574 см, критическая отметка не установлена, густой ледоход.
Верхняя кромка наблюдается в 30 км выше н.п. Хатырык – Хомо Кобяйского района, уровень воды составляет 1080 см, при критическом 1158 см, наблюдается средний ледоход.
На реке Колыма активная фаза ледохода проходит по территории Среднеколымского района.
Нижняя кромка ледохода наблюдается в 45 км выше н.п. Среднеколымск Среднеколымского района, густой ледоход. Уровень воды у н.п. Среднеколымск составляет 1018 см при критическом 1200 см, подвижка льда, разводья.
Верхняя кромка – наблюдается в 84 км выше н.п. Среднеколымск, редкий ледоход.
— уровень воды у н.п. Зырянка составляет 573 см при критическом 770 см, чисто.
Сохраняется подтопление взлетно-посадочной полосы аэропорта п. Зырянка.
На реке Индигирка активная фаза ледохода проходит по территории Момского и Оймяконского района.
Нижняя кромка ледохода наблюдается у н.п. Усть-Мома (Хонуу) Момского района, уровень воды составляет 417 см при критическом 600 см, густой ледоход.
Верхняя кромка – в 50 км ниже н.п. Усть-Нера Оймяконского района), уровень воды составляет 306 см, при критической отметке 650 см, редкий ледоход.
На реке Яна уровни воды преимущественно повышаются, отмечаются закраины и вода на льду.
Подтопленных населенных пунктов нет.

В связи с прохождением весеннего паводка Ленское, Амгинское, Алданское, Олекминское, Чурапчинское, Таттинское, Усть-Майское, Томпонское, Среднеколымское, Верхнеколымское, Кобяйское, Намское и Усть-Алдаское звенья Якутской территориальной подсистемы РСЧС функционируют в режиме «ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ».
На базе ЦУКС Главного управления МЧС России по РС (Я) в целях контроля над мероприятиями по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод и мониторингу гидрологической обстановки на реках республики организована работа межведомственной рабочей группы Правительства Республики Саха (Якутия).
На реках Лена и Колыма работают 4 оперативных групп Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия) в составе 44 человека, 2 единицы техники, 2 ВС и 5 плавсредств.
Паводковая обстановка в Якутии находится на контроле Правительства республики и Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия).
Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) обращается к жителям республики с просьбой подготовиться к подходу паводковых вод. Для этого необходимо заблаговременно поднять все ценные вещи на чердак, вывести домашний скот на заранее отведенные возвышенные участки, собрать документы, предметы первой необходимости и следить за уровнями реки и сообщениями местных властей.
Также Главное управление МЧС России по РС(Я) рекомендует жителям республики воздержаться от выхода в пойменные места в период прохождения ледохода.

Источник: Пресс-служба ГУ МЧС России по РС(Я)
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