Паводковая обстановка в Якутске

Паводковая ситуация на территории городского округа «город Якутск» на 16 часов 20 мая

По состоянию на 16 ч. 00 мин. 20 мая уровень воды на гидропосте города Якутска снизился до 587 см (опасные явления фиксируются при уровне 827 см), с 12 ч. 00 мин. зафиксировано понижение -7 см.

В Кангалассах уровень воды составил 933 см (опасные явления фиксируются при уровне 1000 см). За 4 часа фиксируется понижение на 9 см. В Якутске и Кангалассах наблюдается редкий ледоход.

«Вчера произошло затопление некоторых дворовых территорий, сейчас вода уходит, но часть дороги остается подтопленной. В пункте временного размещения горожан нет», — сообщила и.о. руководителя Промышленного округа Евдокия Сидорова. Пункт временного размещения Промышленного округа работает по ул. 50 лет Советской Армии, 86/1 в здании Якутского промышленного техникума.

В с. Табага подтоплений жилых территорий и дорог не зафиксировано.

«Вода идет на спад, сотрудники администрации продолжают нести круглосуточное дежурство. Жители с заявками на размещение не обращались», — прокомментировала руководитель администрации села Табага Виктория Паланычка.

По информации администрации микрорайона Кангалассы, уровень воды на подведомственной территории продолжает спадать. До наступления паводка администрация микрорайона провела подворовой обход домов, подпадающих под возможную зону затопления, и выдала уведомления о действиях в период прохождения ледохода. В микрорайоне постоянно работает три гидропоста, ведутся регулярные замеры уровня воды, проводятся объезды территории.

«Один жилой дом попал в зону затопления, жилец проживает в данное время у родственников, от размещения в пункте временного размещения отказался», — сообщает руководитель администрации микрорайона Кангалассы Виктория Жилина.

Сотрудники Управлений округов и пригородов продолжают нести круглосуточное дежурство в режиме повышенной готовности.