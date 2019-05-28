Паводковая обстановка в Якутии: все чисто

По состоянию на 15 часов 28 мая ледоход на реке Лена активная фаза ледохода проходит по территории Жиганского района.

Нижняя кромка наблюдается в районе н.п. Джарджан Жиганского района уровень воды составляет 1361 см, при критическом 2260 см. наблюдается густой ледоход.

Верхняя кромка – наблюдается в районе н.п. Жиганск, Жиганского районов, редкий ледоход. Уровень воды у н.п. Жиганск составляет 1341 см, при критическом 1430 см.

На реке Колыма активная фаза ледохода проходит по территории Среднеколымского и Нижнеколымского районов.

Нижняя кромка ледохода наблюдается в районе н.п. Колымское Нижнеколымского района, густой ледоход, уровень воды составляет 820 см, при критическом 1010 см, густой ледоход.

Верхняя кромка – наблюдается в 214 км ниже н.п. Среднеколымск, редкий ледоход, уровень воды у н.п. Среднеколымск составляет 901 см при критическом 1200 см, чисто.

На реке Индигирка активная фаза ледохода проходит по территории Абыйского района.

Нижняя кромка ледохода наблюдается в 60 км ниже н.п. Белая Гора Абыйского района, густой ледоход.

Верхняя кромка – наблюдается в районе н.п. Белая Гора Абыйского района, уровень воды составляет 826 см при критическом 1202 см, средний ледоход.

На реке Яна активная фаза ледохода проходит по территории Верхоянского и Усть-Янского районов.

Нижняя кромка ледохода наблюдается в 30 км ниже н.п. Усть-Куйга Усть – Янского района, уровень воды составляет 800 см при критическом 1309 см, густой ледоход.

Верхняя кромка – в 10 км ниже н.п. Сайды Верхоянского района, уровень воды составляет 714 см при критическом 1200 см, редкий ледоход.

На реке Оленек вскрылась у гидропоста Ярольин Оленекского района.

Нижняя кромка ледохода наблюдается в 30 км ниже г/п Ярольин Оленекского района, густой ледоход.

Верхняя кромка — у г/п Ярольин Оленекского района, уровень воды составляет 507 см при критическом 2112 см, редкий ледоход.

Подтопленных населенных пунктов нет.