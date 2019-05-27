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26 мая 2019, 23:22
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Паводковая обстановка в Якутии: повышение уровня воды на реке Яна

Паводковая обстановка на территории Республики Саха (Якутия)

на 20.00 26 мая 2019 года

На реке Лена Активная фаза ледохода проходит по территории Жиганского района.

Нижняя кромка наблюдается в 30 км ниже н.п. Жиганск, Жиганского района, уровень воды составляет 1341 см, при критическом 1430 см, густой ледоход.

Верхняя кромка – наблюдается в 90 км выше н.п. Жиганск, Жиганского районов, редкий ледоход.

На реке Колыма Активная фаза ледохода проходит по территории Среднеколымского района.

Нижняя кромка ледохода наблюдается в 248 км ниже н.п. Среднеколымск, Среднеколымского района , густой ледоход.

Уровень воды у н.п. Среднеколымск составляет 978 см при критическом 1200 см, чисто.

Верхняя кромка – наблюдается в 174 км ниже н.п. Среднеколымск ,редкий ледоход.

— у н.п. Колымское Нижнеколымского района  уровень воды составляет 675 см, при критическом 1010 см, ледостав, забереги.

— у н.п. Черский Нижнеколымского района (133 км до устья), уровень воды составляет 254 см , при критическом 600 см, наблюдается закраины, лед потемнел.

В бассейне р.Алазея — наблюдаются процессы разрушения ледового покрова.

— у н.п. Сватай Среднеколымского района,  уровень воды составляет 491 см, при критическом 750 см, ледостав.

— у н.п. Аргахтах Среднеколымского района , уровень воды составляет 494 см , при критическом 780 см, ледостав.

— у н.п. Андрюшкино Нижнеколымского района, уровень воды составляет 596 см, при критическом 1000 см,  ледостав.

На реке Индигирка Активная фаза ледохода проходит по территории Абыйского района.

Нижняя кромка ледохода наблюдается в 20 км выше н.п. Белая Гора Абыйского района , густой ледоход. Уровень воды у н.п. Белая Гора составляет 712 см при критическом 1202 см, наблюдается разводья.

Верхняя кромка – наблюдается в 90 км выше н.п. Белая Гора Абыйского района , редкий ледоход.

На р. Яна и ее притоках преобладает повышение уровней воды с различной интенсивностью.

— у н.п. Верхоянск Верхоянского района разводья, уровень воды составляет 413 см при критическом 1020 см.

—  у н.п. Батагай Верхоянского района разводья, уровень воды составляет 326 см, при критическом 970 см;

— у н.п. Сайды Верхоянского района наблюдается редкий ледоход, уровень воды составляет 842 см при критическом 1200 см.

В связи с прохождением весеннего паводка Кобяйское, Намское, Момское,  Томпонское, Среднеколымское и Усть-Майское звенья Якутской территориальной подсистемы РСЧС функционируют в режиме  «ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ».

На базе ЦУКС Главного управления МЧС России по РС (Я) в целях контроля над мероприятиями по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод и мониторингу гидрологической обстановки на реках республики организована работа межведомственной рабочей группы Правительства Республики Саха (Якутия).

На реке Колыма работают 2 оперативные группы Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия) в составе 26 человек, 5 ед. техники, в том числе 1 ВС, 4 плавсредств.

Паводковая обстановка в Якутии находится на контроле Правительства республики и Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия).

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) обращается к жителям республики с просьбой подготовиться к подходу паводковых вод. Для этого необходимо заблаговременно поднять все ценные вещи на чердак, вывести домашний скот на заранее отведенные возвышенные участки, собрать документы, предметы первой необходимости и следить за уровнями реки и сообщениями местных властей.

Также Главное управление МЧС России по РС(Я) рекомендует жителям республики воздержаться от выхода в пойменные места в период прохождения ледохода.

Источник: Пресс-служба ГУ МЧС России по РС(Я).
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