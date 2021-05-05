Паводковая обстановка в Якутии на 5 мая 2021 года

На р.Лена нижняя кромка ледохода наблюдается в 5 км ниже н.п. Верхнемарково Усть-Кутского района Иркутской области (в 149 км ниже н.п. Усть-Кут). До границы с Якутией — 600 км. Верхняя кромка ледохода — в районе н.п. Турука Усть-Кутского района (в 23 км выше н.п.Усть-Кут). Протяженность ледохода составляет 172 км, за сутки ледоход продвинулся на 46 км.

На средней Лене и ее притоках продолжается повышение уровней воды, ледостав с торосами. На участке Витим – Пеледуй выход воды на лед. На реке Олекма (правый приток реки Лена) продолжается вскрытие реки в верхнем и среднем течении реки на территории Читинской области. На участке Джикимда – Куду – Кюель вода на льду, наблюдаются незначительные колебания уровней воды. На р. Тяня у н.п. Тяня Олекминского района (правый приток р. Токко) в пределах Олекминского района наблюдается повышение уровня воды, отмечаются закраины. На реке Витим (правый приток р. Лена) в верхнем течении реки, на территории Читинской области, наблюдаются процессы разрушения ледового покрова. У г.п Неляты Читинской области (680 км до устья) уровень воды составил 408 см (+22 см за сутки), закраины. На участке Бодайбо — Мама Иркутской области закраины, вода на льду.

На всем протяжении реки Алдан и его притоках суточный рост уровня воды составляет 5-20 см, ледостав, вода на льду, закраины. На всем протяжении реки Амга отмечается незначительный подъем уровня воды с интенсивностью 2-5 см.



В пределах Сунтарского района наблюдается суточный рост уровней воды с интенсивностью 1-5 см, вода на льду, ледостав. На малых реках бассейна реки Вилюй начался весенний сток, что на 1-4 суток раньше средних многолетних сроков.



По прогнозу ФГБУ «Якутское УГМС» вскрытие рек Республики Саха (Якутия) ожидается близким к среднемноголетним срокам.

Вскрытие реки Лена на границе с Якутией ожидается: на участке Витим — Пеледуй Ленского района — 9-11 мая, в пределах Олекминского района — 16-19 мая, в районе города Якутск — 20-23 мая, у п. Сангар Кобяйского района — 25-28 мая.

В течении второй декады мая ожидается вскрытие реки Алдан, Вилюй и нижнее течение р. Амга, что на 1-2 дня раньше нормы.

Ледоход на реках севера и севера-востока Якути будет наблюдаться в третьей декаде мая и начале июня.

Превентивные мероприятия на реках республики выполнены на 100%.