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Паводковая обстановка в Якутии

Паводковая обстановка на территории Республики Саха (Якутия)

на 09.00 02 июня 2019 года

На реке Лена активная фаза ледохода проходит по территории Булунского района.

Нижняя кромка наблюдается в 130 км ниже н.п. Кюсюр Булунского района  уровень воды составляет 2281 см  при критическом 3150 см, густой ледоход.

Верхняя кромка – наблюдается в 80 км выше г.п. Кюсюр Булунского района, редкий ледоход.

На реке Колыма активная фаза ледохода проходит по территории Нижнеколымского района.

Нижняя кромка ледохода наблюдается в 62 км ниже н.п. Черский  Нижнеколымского района, средний ледоход.

Верхняя кромка – наблюдается в 7 км выше н.п. Черский, редкий ледоход.

На реке Алазея активная фаза ледохода проходит по территории Среднеколымского района. Лед тает на месте, наблюдаются процессы разрушения ледяного покрова.

На реке Индигирка активная фаза ледохода проходит по территории Аллайховского района.

Нижняя кромка наблюдается в 45 км ниже н.п. Оленегорск Аллайховского района  гидропоста нет, густой ледоход.

Верхняя кромка – наблюдается в 203 км ниже н.п. Белая Гора Абыйского района. Уровень воды составляет 944 см при критическом 1202 см, редкий ледоход.

На реке Яна

Активная фаза ледохода проходит по территории Усть-Янского района.

Нижняя кромка ледохода наблюдается в 8 км выше н.п. Казачье Усть – Янского района, густой ледоход.

Верхняя кромка – в 55 км ниже н.п. Усть-Куйга Усть – Янского  района, уровень воды составляет 628 см при критическом 1309 см, редкий ледоход.

На р. Оленек

Активная фаза ледохода проходит по территории Оленекского и Булунского района.

Нижняя кромка ледохода наблюдается в районе гидропоста Тюмяти Булунского района, уровень воды составляет 852 см, при критической отметке 2600 см, густой ледоход.

Верхняя кромка – в районе гидропоста Сухана Оленекского района, уровень воды составляет 1248 см, критической отметки нет, редкий ледоход.

В связи с прохождением весеннего паводка Оленекское, Среднеколымское, Нижнеколымское, , Усть-Майское, Булунское звенья Якутской территориальной подсистемы РСЧС функционируют в режиме  «ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ».

На базе ЦУКС Главного управления МЧС России по РС (Я) в целях контроля над мероприятиями по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод и мониторингу гидрологической обстановки на реках республики организована работа межведомственной рабочей группы Правительства Республики Саха (Якутия).

На реке Колыма работают 2 оперативные группы Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия) в составе 23 человека, 4 ед. техники, в том числе 1 ВС, 3 плавсредств.

Паводковая обстановка в Якутии находится на контроле Правительства республики и Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия).

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) обращается к жителям республики с просьбой подготовиться к подходу паводковых вод. Для этого необходимо заблаговременно поднять все ценные вещи на чердак, вывести домашний скот на заранее отведенные возвышенные участки, собрать документы, предметы первой необходимости и следить за уровнями реки и сообщениями местных властей.

Также Главное управление МЧС России по РС(Я) рекомендует жителям республики воздержаться от выхода в пойменные места в период прохождения ледохода.

Источник: Пресс-служба ГУ МЧС России по РС(Я).
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