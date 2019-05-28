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Паводковая обстановка в Якутии

Паводковая обстановка на территории Республики Саха (Якутия)

на 09.00 28 мая 2019 года

 

По состоянию на 09.00 28 мая ледоход на реке Лена активная фаза ледохода проходит по территории Жиганского района.

Нижняя кромка наблюдается в 80 км ниже н.п. Жиганск, Жиганского района, густой ледоход.

Верхняя кромка – наблюдается в 30 км выше н.п. Жиганск, Жиганского района, редкий ледоход.

На реке Колыма активная фаза ледохода проходит по территории Среднеколымского района.

Нижняя кромка ледохода наблюдается в 285 км ниже н.п. Среднеколымск, Среднеколымского района, густой ледоход.

Верхняя кромка – наблюдается в 214 км ниже н.п. Среднеколымск, редкий ледоход.

На реке Индигирка активная фаза ледохода проходит по территории Абыйского района.

Нижняя кромка ледохода наблюдается в 50 км ниже н.п. Белая Гора Абыйского района, уровень воды составляет 799 см при критическом 1202 см, средний ледоход.

Верхняя кромка – наблюдается в районе н.п. Белая Гора Абыйского района, редкий ледоход.

На реке Яна активная фаза ледохода проходит по территории Верхоянского и Усть-Янского районов.

Нижняя кромка ледохода наблюдается в 30 км ниже н.п. Усть-Куйга Усть – Янского района, уровень воды составляет 550 см при критическом 1200 см, густой ледоход.

Верхняя кромка – в 10 км ниже н.п. Сайды Верхоянского района, уровень воды составляет 922 см при критическом 1190 см, средний ледоход.

Подтопленных населенных пунктов нет.

 

В связи с прохождением весеннего паводка Верхнеколымское, Среднеколымское, Кобяйское, Момское, Усть-Майское и Жиганское звенья Якутской территориальной подсистемы РСЧС функционируют в режиме  «ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ».

На базе ЦУКС Главного управления МЧС России по РС (Я) в целях контроля над мероприятиями по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод и мониторингу гидрологической обстановки на реках республики организована работа межведомственной рабочей группы Правительства Республики Саха (Якутия).

На реках Лена и Колыма работают 2 оперативные группы Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия) в составе 19 человек, 1 ВС и 3 плавсредств.

Паводковая обстановка в Якутии находится на контроле Правительства республики и Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия).

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) обращается к жителям республики с просьбой подготовиться к подходу паводковых вод. Для этого необходимо заблаговременно поднять все ценные вещи на чердак, вывести домашний скот на заранее отведенные возвышенные участки, собрать документы, предметы первой необходимости и следить за уровнями реки и сообщениями местных властей.

Также Главное управление МЧС России по РС(Я) рекомендует жителям республики воздержаться от выхода в пойменные места в период прохождения ледохода.

 

 

Источник: Пресс-служба ГУ МЧС России по РС(Я).
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