Паводковая обстановка на территории Республики Саха (Якутия)

на 18.00 24 мая 2019 года

На реке Лена активная фаза ледохода проходит по территории Кобяйского района.

Нижняя кромка наблюдается в 200 км ниже н.п. Сангар Кобяйского района, густой ледоход.

Верхняя кромка – в 100 км ниже н.п. Сангар Кобяйского района, редкий ледоход. Уровень воды у н.п. Сангар составляет 894 см при критическом 1150 см, редкий ледоход.

На реке Колыма активная фаза ледохода проходит по территории Среднеколымского района.

Нижняя кромка ледохода наблюдается в 72 км ниже н.п. Среднеколымск Среднеколымского района, густой ледоход. Уровень воды у н.п. Среднеколымск составляет 1181 см при критическом 1200 см.

Верхняя кромка – наблюдается в районе н.п. Среднеколымск, редкий ледоход.

На реке Индигирка активная фаза ледохода проходит по территории Абыйского района.

Нижняя кромка ледохода наблюдается в 70 км выше н.п. Белая Гора Абыйского района, густой ледоход. Уровень воды у н.п. Белая Гора составляет 591 см при критическом 1202 см, подвижки льда, разводья.

Верхняя кромка – выше в 20 км выше н.п. Крест-Майор Абыйского районов, гидропоста нет, редкий ледоход.

На реке Яна преобладает повышение уровней воды с различной интенсивностью.

Подтопленных населенных пунктов нет.

В связи с прохождением весеннего паводка Кобяйское, Намское, Момское, Томпонское, Среднеколымское и Усть-Майское звенья Якутской территориальной подсистемы РСЧС функционируют в режиме «ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ».

На базе ЦУКС Главного управления МЧС России по РС (Я) в целях контроля над мероприятиями по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод и мониторингу гидрологической обстановки на реках республики организована работа межведомственной рабочей группы Правительства Республики Саха (Якутия).

На реках Лена и Колыма работают 2 оперативных групп Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия) в составе 26 человек, 1 ВС и 4 плавсредств.

Паводковая обстановка в Якутии находится на контроле Правительства республики и Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия).

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) обращается к жителям республики с просьбой подготовиться к подходу паводковых вод. Для этого необходимо заблаговременно поднять все ценные вещи на чердак, вывести домашний скот на заранее отведенные возвышенные участки, собрать документы, предметы первой необходимости и следить за уровнями реки и сообщениями местных властей.

Также Главное управление МЧС России по РС(Я) рекомендует жителям республики воздержаться от выхода в пойменные места в период прохождения ледохода.