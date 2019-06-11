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Паводковая обстановка в Якутии

Паводковая обстановка на территории Республики Саха (Якутия)

на 09.00 11 июня 2019 года

Река Лена и Колыма вышли в устье.

На реке Алазея — на территории Среднеколымского района наблюдается открытая вода. На территории Нижнеколымского района наблюдаются процессы разрушения ледяного покрова, лед тает на месте.

На реке Индигирка активная фаза ледохода проходит по территории Аллайховского района.

Нижняя кромка вышла в устье.

Верхняя кромка – наблюдается в 143 ниже н.п. Чокурдах, уровень воды составляет 728 см при критическом 913 см, редкий ледоход.

На реке Яна Ледоход вышел в устье.

На реке Оленек активная фаза ледохода проходит по территории Булунского района.

Нижняя кромка ледохода наблюдается в 80 км ниже н.п. Таймылыр Булунского района, средний ледоход.

Верхняя кромка – наблюдается в 10 км выше н.п. Таймылыр, уровень воды составляет 1051 см, критической отметки нет, редкий ледоход.

В связи с прохождением весеннего паводка Среднеколымское, Нижнеколымское, Усть-Майское и Булунское звенья Якутской территориальной подсистемы РСЧС функционируют в режиме  «ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ».

Источник: Пресс-служба ГУ МЧС России по РС(Я).
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