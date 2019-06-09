Паводковая обстановка на территории Республики Саха (Якутия)

на 13.00 09 июня 2019 года

Река Лена вышла в устье.

Река Колыма вышла в устье.

На реке Алазея

На территории Среднеколымского района наблюдается открытая вода. На территории Нижнеколымского района наблюдаются процессы разрушения ледяного покрова, лед тает на месте.

На р. Индигирка

Активная фаза ледохода проходит по территории Аллайховского района.

Нижняя кромка наблюдается в 120 км ниже н.п. Чокурдах Аллайховского района (70 км до устья), густой ледоход.

Верхняя кромка – наблюдается в 30 ниже н.п. Чокурдах (160 км до устья), уровень воды составляет 776 см (-4 за сутки) при критическом 913 см, редкий ледоход.

На р. Яна

Активная фаза ледохода проходит по территории Усть-Янского района.

Нижняя кромка ледохода наблюдается в 5 км ниже н.п. Нижнеянск Усть – Янского района (17 км до устья), средний ледоход.

Верхняя кромка – в 2 км ниже н.п. Нижнеянск Усть-Янского района (20 км до устья), редкий ледоход.

На р. Оленек

Активная фаза ледохода проходит по территории Булунского района.

Нижняя кромка ледохода наблюдается в 50 км ниже н.п. Таймылыр Булунского района (45 км до устья), средний ледоход.

Верхняя кромка – наблюдается в 20 км выше н.п. Таймылыр (115 км до устья), редкий ледоход.

В связи с прохождением весеннего паводка Среднеколымское, Нижнеколымское, , Усть-Майское, Булунское звенья Якутской территориальной подсистемы РСЧС функционируют в режиме «ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ».

На базе ЦУКС Главного управления МЧС России по РС (Я) в целях контроля над мероприятиями по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод и мониторингу гидрологической обстановки на реках республики организована работа межведомственной рабочей группы Правительства Республики Саха (Якутия).

Паводковая обстановка в Якутии находится на контроле Правительства республики и Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия).

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) обращается к жителям республики с просьбой подготовиться к подходу паводковых вод. Для этого необходимо заблаговременно поднять все ценные вещи на чердак, вывести домашний скот на заранее отведенные возвышенные участки, собрать документы, предметы первой необходимости и следить за уровнями реки и сообщениями местных властей.

Также Главное управление МЧС России по РС(Я) рекомендует жителям республики воздержаться от выхода в пойменные места в период прохождения ледохода.