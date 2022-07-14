Верхоянье: три села освободились от воды, четыре тонут

По состоянию на 8 утра 14 июля села Суордах, Токума, Томтор (Борулах) полностью освободились от воды, начаты аварийно-восстановительные работы.

В с. Бетенкес уровень воды составляет 1054 см при критическом 1100 см. Сохраняется подтопление 153 приусадебных участков, в том числе 50 жилых домов. В ПВР находятся 12 человек, в том числе 5 детей. Отселены по родственникам и знакомым 72 человека, в том числе 22 ребенка

В с. Боронук уровень воды составляет 1090 см при критическом 970 см. Сохраняется подтопление 55 приусадебных участков, где проживают 272 человека, в том числе 75 детей. В превентивных целях все жители отселены по родственникам и знакомым.

В п. Батагай уровень воды составляет 919 см при критическом 970 см, за 4 часа уровень воды поднялся на 9 см. Подтопленные участки отсутствуют.

В г. Верхоянск уровень воды составляет 1088 см при критическом 1020 см, наблюдается спад за 4 часа на 4 см. Сохраняется подтопление 92 жилых домов, в которых проживают 150 человек, в том числе 50 детей. Развернуто 2 ПВР общей вместимостью на 150 человек. СОШ размещены 27 человек в том числе 19 детей, ДМШУ размещены 6 человек.

В Верхоянском районе работает Правительственная комиссия Республики Саха (Якутия) по ликвидации последствий дождевых паводков.

Продолжаются специальные рейсы по оказанию гуманитарной помощи населению и эвакуации детей с населенных пунктов в поселок Батагай и город Якутск. Дети сел Суордах, Бетенкес и Томтор полностью эвакуированы.

В город Якутск из Верхоянского и Кобяйского районов доставлены 81 ребенок, они будут размещены в летних лагерях. Вчера вечером дополнительно доставили 40 детей с. Бетенкес, а также сегодня ожидается прилет 48 детей из села с. Себян-Кюель Кобяйского района.

Для пострадавшего населения всего доставлено порядка 10 тонн гуманитарной помощи, в том числе продукты питания, предметы первой необходимости, питьевая вода, а также имущество республиканского резерва материальных ресурсов для ликвидации ЧС на общую массу 4,1 тонн.

Напомним, что вчера Указом Главы республики введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера в связи с последствиями дождевых паводков.