Паводковая обстановка на реках Якутии

Паводковая обстановка на реках республики развивается в соответствии с прогнозом. Активная фаза ледохода на р. Лена проходит на территории Жиганского района. Протяженность ледохода составляет 318 км, нижняя кромка наблюдается в 70 км ниже г/п Джарджан, идет густой ледоход, уровень воды составляет 1512. Верхняя кромка — у н.п. Жиганск, уровень воды составляет 1012 см, при критическом 1430 см. В ближайшие сутки ледоход достигнет территории Булунского района, вскрытие реки в устьевой части 6-8 июня.

На реке Колыма активная фаза ледохода проходит по территории Нижнеколымского района. Нижняя кромка ледохода наблюдается в 100 км ниже н.п. Черский, уровень воды составляет 399 см, при критическом 600 см.

— у н.п. Походск, уровень воды составляет 206 см, при критическом 260 см, наблюдаются подвижки льда.

Верхняя кромка – наблюдается в 30 км ниже н.п. Черский. В виду повышенных сбросов с Усть-Среднеканского ГЭС у п. Зырянка Верхнеколымского района уровень воды составляет 558 см при критическом 850 см, сохраняется подтопление ВВП аэропорта Зырянка на 35%. Вскрытие реки в устьевой части ожидается 31 мая – 01 июня.

Активная фаза ледохода на реке Яна проходит по территории Усть-Янского района. Протяженность ледохода составляет 50 км, его нижняя кромка наблюдается в 50 км ниже г/п Юбилейная, уровень воды составляет 1044 см, при критическом 1350 см.

— у н.п. Нижнеянск уровень воды составляет 214 см, при критическом 470 см. Наблюдается ледостав с торосами.

Верхняя кромка – в 20 км выше г/п Юбилейная (н.п. Казачье), наблюдается редкий ледоход. Вскрытие реки в устьевой части ожидается 31 мая – 01 июня.

Нижняя кромка ледохода на реке Алазея наблюдается в 30 км выше н.п. Андрюшкино, уровень воды составляет 550 см, при критическом 1000 см, наблюдается густой ледоход.

Верхняя кромка – в 40 км ниже н.п. Аргахтах, уровень воды составляет 391 см, при критическом 777 см, идёт густой ледоход, его протяженность составляет 194 км. Вскрытие реки в устьевой части ожидается 5-6 июня.

Нижняя кромка ледохода на реке Оленек наблюдается в 150 км ниже н.п. Тюмяти Булунского района, уровень воды составляет 1955 см, при критическом уровне 2600 см.

Верхняя кромка – у н.п. Тюмяти. Протяженность ледохода составляет 150 км. Вскрытие реки в устьевом участке ожидается 1-3 июня.

Активная фаза ледохода на реке Индигирка проходит по территории Абыйского района. Нижняя кромка ледохода наблюдается в 115 км ниже н.п. Белая Гора, уровень воды составляет 682 см, при критическом 1202 см, наблюдается густой ледоход.

— у н.п. Чокурдах Аллайховского района уровень воды составляет 375 см, при критическом 913, лед подняло.

Верхняя кромка – наблюдается в 50 км ниже п. Белая Гора. Протяженность ледохода составляет 65 км. В ближайшие сутки — двое ледоход достигнет территории Аллайховского района, вскрытие реки в устьевой части ожидается 5-6 июня.

«За сутки критических уровней воды не зарегистрировано. Для мониторинга паводковой обстановки на реках республики работают 2 оперативные группы Главного управления, в составе 24 человек и 5 единиц техники. Постепенно весеннее половодье завершается, в первую-вторую декаду июня все реки выйдут к устьевой части», — прокомментировал Павел Гарин, начальник Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия).