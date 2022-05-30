Паводковая обстановка на реках Якутии

Паводковая обстановка на реках республики развивается в соответствии с прогнозом. Активная фаза ледохода на р. Лена проходит на территории Жиганского района. Протяженность ледохода составляет 248 км, нижняя кромка наблюдается у г/п Джарджан, идет густой ледоход, уровень воды составляет 1360. Верхняя кромка — в 30 км н.п. Жиганск, уровень воды составляет 1025 см, при критическом 1430 см. В ближайшие сутки ледоход достигнет территории Булунского района, вскрытие реки в устьевой части — в первой декаде июня.

На реке Колыма активная фаза ледохода проходит по территории Нижнеколымского района. Нижняя кромка ледохода наблюдается в 75 км ниже н.п. Черский, уровень воды составляет 404 см, при критическом 600 см.

— у н.п. Походск, уровень воды составляет 241 см, при критическом 260 см, наблюдаются подвижки льда.

Верхняя кромка – наблюдается у н.п. Черский Нижнеколымского района. В ближайшие сутки-двое ожидается вскрытие реки в устьевой части.

Активная фаза ледохода на реке Яна проходит по территории Усть-Янского района. Протяженность ледохода составляет 75 км, его нижняя кромка наблюдается в 45 км ниже г/п Юбилейная, уровень воды составляет 1030 см, при критическом 1350 см.

— у н.п. Нижнеянск уровень воды составляет 170 см, при критическом 470 см. Наблюдается ледостав с торосами.

Верхняя кромка – в 30 км выше н.п. г/п Юбилейная (н.п. Казачье), наблюдается редкий ледоход. В ближайшие сутки — двое ожидается вскрытие реки в устьевой части.

Нижняя кромка ледохода на реке Алазея наблюдается в 50 км ниже н.п. Андрюшкино, уровень воды составляет 548 см, при критическом 1000 см, наблюдается густой ледоход.

Верхняя кромка – в 50 км ниже н.п. Аргахтах, уровень воды составляет 386 см, при критическом 777 см, идёт густой ледоход, его протяженность составляет 204 км. В ближайшие сутки-двое ожидается вскрытие реки на территории Нижнеколымского района, вскрытие реки в устьевой части — в первой декаде июня.

Нижняя кромка ледохода на реке Оленек наблюдается в 100 км ниже н.п. Тюмяти Булунского района, уровень воды составляет 1734 см, при критическом уровне 2600 см.

Верхняя кромка – наблюдается в 30 км ниже выше н.п. Тюмяти. Протяженность ледохода составляет 130 км. Вскрытие реки в устьевом участке ожидается 1-3 июня.

Активная фаза ледохода на реке Индигирка проходит по территории Абыйского района. Нижняя кромка ледохода наблюдается в 80 км ниже н.п. Белая Гора, уровень воды составляет 685 см, при критическом 1202 см, наблюдается густой ледоход.

— у н.п. Чокурдах Аллайховского района уровень воды составляет 257 см, при критическом 913, лед подняло.

Верхняя кромка – наблюдается у местности Крест-Майор Абыйского района, гидропоста нет, идёт редкий ледоход. Протяженность ледохода составляет 330 км. В ближайшие сутки — двое ледоход достигнет территории Аллайховского района, вскрытие реки в устьевой части — в первой декаде июня.

«Гидрологическая обстановка на реках региона развивается в соответствии с прогнозом. За сутки критических уровней воды не зарегистрировано. Для мониторинга паводковой обстановки на реках республики работают 2 оперативные группы Главного управления, в составе 34 человек и 6 единиц техники», — прокомментировал Павел Гарин, начальник Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия).