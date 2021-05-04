Паводковая обстановка на 4 мая

На реках республики наблюдается ледостав. На реке Лена в Иркутской области нижняя кромка ледохода наблюдается в 55 км. ниже н.п. Подымахино Усть-Кутского района. До границы с республикой остается 646 км. Верхняя кромка ледохода наблюдается в районе н.п. Боярск Усть-Кутского района, в 98 км выше н.п.Усть-Кут Усть-Кутского района. Протяженность ледохода составляет 201 км, за сутки ледоход продвинулся на 55 км.

По данным Якутского УГМС на реках Лена, Алдан, Вилюй и их притоках продолжается повышение уровней с интенсивностью от 1 до 10 см за сутки и отмечается ледостав. В верхнем течении рек Нюя и Олекма, на реке Мая, в верхнем течении реки Алдан, на реке Лена у п. Витим, с. Крестовское — наблюдается вода на льду.

Предупредительные мероприятия по ослаблению прочности льда на реках Лена, Алдан, Амга, Нюя, Токко, Колыма полностью завершены.