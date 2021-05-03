03.05.2021
15:22
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Экология
Паводковая обстановка на 3 мая
В верхнем течении р. Лена в районе Качуг чисто. На участке Жигалово-Киренск наблюдается ледоход различной интенсивности, остаточные забереги.
У Жигалово наблюдается ледоход 10 %, остаточные забереги, до границы с РС(Я) 1089 км.
В Усть-Куте наблюдается ледоход 10%, остаточные забереги, до границы с РС(Я) 749 км.
В Киренске наблюдаются закраины 10% до границы с РС (Я) 442 км.
Нижняя кромка ледохода наблюдается в районе Подымахино, в 48 км ниже Усть-Кута Усть-Кутского района. До границы с РС(Я) остается 701 км.
Верхняя кромка ледохода наблюдается в районе с.Орлинга Усть-Кутского района. До границы с РС(Я) 903 км.
Протяженность ледохода составляет 202 км, за сутки ледоход продвинулся на 48 км.
Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Пресс-служба минэкологии РС(Я)
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