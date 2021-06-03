Паводкоопасный период подходит к завершению

Активная фаза ледохода на р. Лена проходит по территории Булунского района. Нижняя кромка ледохода вышла в устье. Верхняя кромка – в 150 км ниже н.п. Кюсюр уровень воды составляет 1867 см при критическом 3150 см. Протяженность ледохода составляет 170 км. В ближайшие двое — трое суток ожидается выход ледохода в устье.

Активная фаза ледохода на р. Колыма проходит по территории Нижнеколымского района. Нижняя кромка вышла в устье, а верхняя кромка в 15 км ниже н.п. Походск уровень воды составляет 193 см при критическом уровне 260 см, наблюдается средний ледоход. Протяженность ледохода составляет 40 км. В ближайшие сутки — двое ожидается выход ледохода в устье.

На реке Алазея активная фаза ледохода проходит по территории Нижнеколымского района. Нижняя кромка ледохода наблюдается в 100 км выше устья реки Индигирка, а верхняя кромка в 250 км ниже н.п. Андрюшкино, уровень воды составляет 592 см при критическом 1000 см. Протяженность ледохода составляет 171 км. В ближайшие сутки — двое ожидается вскрытие реки в устьевом участке.

Река Индигирка вышла в устье, а на реке Яна активная фаза ледохода проходит по территории Усть — Янского района. Нижняя кромка ледохода вышла в устье. Верхняя кромка – в районе н.п. Нижнеянск уровень воды составляет 312 см при критическом 450 см. Протяженность ледохода составляет 22 км. В ближайшие сутки ледоход выйдет в устье .